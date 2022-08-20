10 фото архитектурных работ, глядя на которые понимаешь, что это создали настоящие гении

Для хорошего архитектора на первом месте всегда стоит не красота проектов, а то, сколько пользы они смогут принести. Собрали 10 примеров "дружелюбной" архитектуры, которые делают нашу жизнь легче.