10 фото архитектурных работ, глядя на которые понимаешь, что это создали настоящие гении
Для хорошего архитектора на первом месте всегда стоит не красота проектов, а то, сколько пользы они смогут принести. Собрали 10 примеров "дружелюбной" архитектуры, которые делают нашу жизнь легче.
"Эстакада для диких животных, Трансканадское шоссе, Национальный парк Банф, Канада", — PM_ME_COOKIERECIPES.
"Скамейка на колёсиках — на ней всегда можно посидеть в теньке", — jadedcloud.
Фото © Reddit / jadedcloud
"Бассейн с заранее предусмотренным пандусом, Эгмонт Хёйсколен ("Народная средняя школа"), Западная Дания", — PM_ME_COOKIERECIPES.
"В Японии под некоторыми участками железной дороги делают специальные туннели, чтобы черепашки были в безопасности", — p3yeet.
Фото © Reddit / p3yeet
"Мини-дверь в кабинете детского врача. Отличная идея!" — L_Suz.
Фото © Reddit / L_Suz
"Автобусная остановка с качелями вместо обычных скамеек", — PM_ME_COOKIERECIPES.
"Милая велодорожка, которую оборудовали в Жироне, Испания", — Saoirse-on-Thames.
Фото © Reddit / Saoirse-on-Thames
"Круговой пешеходный мост через кольцевую развязку, Шанхай", — PM_ME_COOKIERECIPES.
"Мост со встроенными в ограду скамейками, Шанхай", — mngrpher.
Фото © Reddit / mngrpher
"Песочницы, доступные для людей с инвалидностью", — PM_ME_COOKIERECIPES.
Лучшее из Интернета
10 детских заявлений, от которых родители в ступоре, а все остальные смеются до слёз
сегодня в 08:30
Хозяева назвали 10 самых смешных причин, почему им пришлось везти питомцев в ветеринарку
сегодня в 07:30
10 шикарных украшений, которые достались владельцам абсолютно бесплатно, ведь они их просто нашли
сегодня в 07:00
Reddit / mngrpher, PM_ME_COOKIERECIPES