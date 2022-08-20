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20 августа, 09:30

10 фото архитектурных работ, глядя на которые понимаешь, что это создали настоящие гении

Для хорошего архитектора на первом месте всегда стоит не красота проектов, а то, сколько пользы они смогут принести. Собрали 10 примеров "дружелюбной" архитектуры, которые делают нашу жизнь легче.

"Эстакада для диких животных, Трансканадское шоссе, Национальный парк Банф, Канада", — PM_ME_COOKIERECIPES.

Фото © Reddit / PM_ME_COOKIERECIPES

Фото © Reddit / PM_ME_COOKIERECIPES

"Скамейка на колёсиках — на ней всегда можно посидеть в теньке", — jadedcloud.

Фото © Reddit / jadedcloud

Фото © Reddit / jadedcloud

"Бассейн с заранее предусмотренным пандусом, Эгмонт Хёйсколен ("Народная средняя школа"), Западная Дания", — PM_ME_COOKIERECIPES.

Фото © Reddit / PM_ME_COOKIERECIPES

Фото © Reddit / PM_ME_COOKIERECIPES

"В Японии под некоторыми участками железной дороги делают специальные туннели, чтобы черепашки были в безопасности", — p3yeet.

Фото © Reddit / p3yeet

Фото © Reddit / p3yeet

"Мини-дверь в кабинете детского врача. Отличная идея!" L_Suz.

Фото © Reddit / L_Suz

Фото © Reddit / L_Suz

"Автобусная остановка с качелями вместо обычных скамеек", — PM_ME_COOKIERECIPES.

Фото © Reddit / PM_ME_COOKIERECIPES

Фото © Reddit / PM_ME_COOKIERECIPES

"Милая велодорожка, которую оборудовали в Жироне, Испания", — Saoirse-on-Thames.

Фото © Reddit / Saoirse-on-Thames

Фото © Reddit / Saoirse-on-Thames

"Круговой пешеходный мост через кольцевую развязку, Шанхай", — PM_ME_COOKIERECIPES.

Фото © Reddit / PM_ME_COOKIERECIPES

Фото © Reddit / PM_ME_COOKIERECIPES

"Мост со встроенными в ​​ограду скамейками, Шанхай", — mngrpher.

Фото © Reddit / mngrpher

Фото © Reddit / mngrpher

"Песочницы, доступные для людей с инвалидностью", — PM_ME_COOKIERECIPES.

Фото © Reddit / PM_ME_COOKIERECIPES

Фото © Reddit / PM_ME_COOKIERECIPES

10 самых странных и жутких вещей, которые реальные люди находили в заброшенных домах

10 самых странных и жутких вещей, которые реальные люди находили в заброшенных домах

Обложка ©

Reddit / mngrpher, PM_ME_COOKIERECIPES

Сергей Трофимов

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