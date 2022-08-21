Тихий ужас: Эти фотографии нагоняют жути с первого взгляда, но их истории ещё страшнее

Можно придумать множество версий по поводу того, что именно запечатлел в момент съёмки человек с камерой. Но реальность всё равно окажется страшнее, и эти пять историй — яркие тому примеры.

Как живые

Фото © Wikimedia Commons

На этом снимке мы видим мужчину и женщину, которые сфотографировались с дочерью. Дело происходит в конце XIX века. На первый взгляд, в кадре нет ничего необычного. Но присмотритесь к девочке: на самом деле она мертва. Фото сделано в жанре post mortem, весьма популярном в то время. Люди непосредственно перед похоронами нанимали фотографов, чтобы сделать с близкими последнее фото на память. А те с помощью различных ухищрений заставляли их родных выглядеть в кадре живее всех живых.

За мгновение до

Фото © Michael McQuilken

Волосы на головах этих людей не раздуты ветром. На самом деле они наэлектризованы, ведь всего через пару мгновений прямо в место съёмки ударит молния. Фото сделано в 1975 году на вершине скалы Моро в национальном парке "Секвойя" в Калифорнии. В кадре братья Майкл и Шон Маккуикен, которых снимает их сестра Мэри. В живых остался только 18-летний Майкл (тот, что справа).

Хуже, чем Оно

Фото © Netflix

В кадре улыбающийся клоун, которых в США так любят приглашать на детские праздники. Но фотограф не знал, что на самом деле снимает серийного маньяка, который похитил, изнасиловал и убил 33 молодых парня. Его звали Джон Уэйн Гейси, и в 1970-х годах он не только развлекал гостей на днях рождениях, но и душил жертв в штате Иллинойс. Клоуна-убийцу искали шесть лет, и в 1978 году ему по приговору суда сделали смертельную инъекцию.

Последние дни

Фото © Wikimedia Commons

13 ноября 1985 года в Колумбии произошло извержение вулкана Невадо-дель-Руис. В результате образовались грязевые потоки, которые обрушились на город Армеро. Жертвами катастрофы стали около 25 тысяч человек. Но кто-то умирал мгновенно, а кому-то была уготована иная судьба. 13-летняя Омайра Санчес застряла в обломках здания. Она три дня простояла по горло в воде на глазах у бессильных очевидцев. Спасти её так и не удалось. И этот снимок стал символом борьбы со стихией, равнодушия власти и человеческой силы духа.

Смертельная опека

Фото © Wikimedia Commons