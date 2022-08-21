Тихий ужас: Эти фотографии нагоняют жути с первого взгляда, но их истории ещё страшнее
Каждый из этих снимков скрывает леденящую душу историю из реальной жизни.
Можно придумать множество версий по поводу того, что именно запечатлел в момент съёмки человек с камерой. Но реальность всё равно окажется страшнее, и эти пять историй — яркие тому примеры.
Как живые
Фото © Wikimedia Commons
На этом снимке мы видим мужчину и женщину, которые сфотографировались с дочерью. Дело происходит в конце XIX века. На первый взгляд, в кадре нет ничего необычного. Но присмотритесь к девочке: на самом деле она мертва. Фото сделано в жанре post mortem, весьма популярном в то время. Люди непосредственно перед похоронами нанимали фотографов, чтобы сделать с близкими последнее фото на память. А те с помощью различных ухищрений заставляли их родных выглядеть в кадре живее всех живых.
За мгновение до
Фото © Michael McQuilken
Волосы на головах этих людей не раздуты ветром. На самом деле они наэлектризованы, ведь всего через пару мгновений прямо в место съёмки ударит молния. Фото сделано в 1975 году на вершине скалы Моро в национальном парке "Секвойя" в Калифорнии. В кадре братья Майкл и Шон Маккуикен, которых снимает их сестра Мэри. В живых остался только 18-летний Майкл (тот, что справа).
Хуже, чем Оно
Фото © Netflix
В кадре улыбающийся клоун, которых в США так любят приглашать на детские праздники. Но фотограф не знал, что на самом деле снимает серийного маньяка, который похитил, изнасиловал и убил 33 молодых парня. Его звали Джон Уэйн Гейси, и в 1970-х годах он не только развлекал гостей на днях рождениях, но и душил жертв в штате Иллинойс. Клоуна-убийцу искали шесть лет, и в 1978 году ему по приговору суда сделали смертельную инъекцию.
Последние дни
Фото © Wikimedia Commons
13 ноября 1985 года в Колумбии произошло извержение вулкана Невадо-дель-Руис. В результате образовались грязевые потоки, которые обрушились на город Армеро. Жертвами катастрофы стали около 25 тысяч человек. Но кто-то умирал мгновенно, а кому-то была уготована иная судьба. 13-летняя Омайра Санчес застряла в обломках здания. Она три дня простояла по горло в воде на глазах у бессильных очевидцев. Спасти её так и не удалось. И этот снимок стал символом борьбы со стихией, равнодушия власти и человеческой силы духа.
Смертельная опека
Фото © Wikimedia Commons
В 1876 году 27-летняя француженка Бланш Моннье решила выйти замуж, но жених пришёлся не по вкусу её матери. Чтобы свадьба точно не состоялась, женщина прибегла к крайним мерам: заперла дочь в крошечной комнате на чердаке их дома и продержала там 25 лет. Когда узницу спасли, её мать арестовали, но Моннье умерла через 15 дней. Брат Бланш, который знал обо всём, был признан невменяемым. А сама героиня снимка вскоре угодила в психбольницу и скончалась в 1913 году.
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