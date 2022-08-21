10 деревьев, которые выросли ну очень странной формы — только бы выжить в этом мире из бетона и стали
Как бы человечество ни пыталось освоить Землю, природа всегда возьмёт своё. Собрали 10 доказательств стремления к жизни, глядя на которые становится очевидно: когда-то деревья снова будут гигантскими.
"Дерево срубили несколько лет назад. На нём выросло другое", — Eckley.
Фото © Reddit / Eckley
"Эти деревья в Филадельфии обросли заборчики, а всем вокруг наплевать, словно это не что-то удивительное", — mildlyinteresting.
"Это дерево обросло над табличкой, которую когда-то к нему приколотили", — Miracow.
Фото © Reddit / Miracow
"Кто-то оставил велик у деревьев. Теперь это их велосипед", — Flowerino.
Фото © Reddit / Flowerino
"В детстве оставил игрушку на дереве у бабушки и дедушки. Вот что с ней произошло за десятилетия", — Sampson209.
Фото © Reddit / Sampson209
"Как эта сосна выросла вокруг пальмы, как ни в чём не бывало", — mildlyinteresting.
"Дерево проросло сквозь отверстие в кирпиче", — awesomeroy.
Фото © Reddit / awesomeroy
"Это дерево упало, и на нём выросли ещё четыре дерева", — expatriate77.
Фото © Reddit / expatriate77
"Это дерево выросло над могилой и буквально проглотило крест", — Arco_Sonata.
Фото © Reddit / Arco_Sonata
"Дерево с очень большим стремлением к жизни упало, но продолжило расти", — Kbstr267.
Фото © Reddit / Kbstr267
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