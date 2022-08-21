10 деревьев, которые выросли ну очень странной формы — только бы выжить в этом мире из бетона и стали

"Дерево срубили несколько лет назад. На нём выросло другое", — Eckley.

Фото © Reddit / Eckley

"Эти деревья в Филадельфии обросли заборчики, а всем вокруг наплевать, словно это не что-то удивительное", — mildlyinteresting.

Фото © Reddit / mildlyinteresting

"Это дерево обросло над табличкой, которую когда-то к нему приколотили", — Miracow.

Фото © Reddit / Miracow

"Кто-то оставил велик у деревьев. Теперь это их велосипед", — Flowerino.

Фото © Reddit / Flowerino

"В детстве оставил игрушку на дереве у бабушки и дедушки. Вот что с ней произошло за десятилетия", — Sampson209.

Фото © Reddit / Sampson209

"Как эта сосна выросла вокруг пальмы, как ни в чём не бывало", — mildlyinteresting.

Фото © Reddit / mildlyinteresting

"Дерево проросло сквозь отверстие в кирпиче", — awesomeroy.

Фото © Reddit / awesomeroy

"Это дерево упало, и на нём выросли ещё четыре дерева", — expatriate77.

Фото © Reddit / expatriate77

"Это дерево выросло над могилой и буквально проглотило крест", — Arco_Sonata.

Фото © Reddit / Arco_Sonata

"Дерево с очень большим стремлением к жизни упало, но продолжило расти", — Kbstr267.