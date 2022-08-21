Как воевали эскадрильи провинившихся лётчиков до Дня Победы Оглавление "Ни шагу назад!" — приказ не для всех За пьянку, гулянку и невыполнение задания Отец штрафников Пётр Забавских Бешеные Соколы Сталина Вину искупили "Самое страшное — идти на стену пулемётного огня. Свернуть нельзя — трибунал": как воевали небесные штрафники Петра Забавских и за что они попадали в штрафную эскадрилью. 14656 14656 Обложка © Wikipedia

На фронтах Великой Отечественной воевали не только штрафники-пехотинцы, но и штрафники-лётчики и штрафники-техники военных аэродромов. Лётчиков наказывали даже более жёстко, чем пехоту. Пехотинец попадал в штрафбат на три месяца, а лётчик мог задержаться в штрафбате и на пять месяцев, и на полгода — в зачёт шли только результаты боевых вылетов.

"Ни шагу назад!" — приказ не для всех

Впервые штрафные батальоны в СССР появились ещё во время Гражданской войны. И в 1942 году, когда ситуация на фронтах стала почти катастрофической, Сталин вспомнил об этом опыте. 28 июля 1942 года он подписал знаменитый приказ № 227 "Ни шагу назад!", в соответствии с которым на фронтах стали формировать штрафбаты и заградотряды.

Спустя всего неделю на стол Сталину лёг доклад командующего Военно-воздушными силами СССР Новикова, который сообщал о том, что буквально за четыре дня до решающих операций Западного и Калининского фронтов из четырёхсот самолётов по разным причинам из строя вышло 140 летательных аппаратов. Некоторые были сбиты фашистами, но большая часть числилась неисправной. С 1 по 14 августа в 3-й воздушной армии случилось пять авиакатастроф и 22 авиааварии, в которых погибли девять человек.

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В результате проверки стало ясно, что некоторые лётчики уклоняются от боевых вылетов под предлогом несущественных неисправностей самолёта, а техники совершенно спокойно снимают запчасти с чужих исправных самолётов, чтобы поставить их на свои. Отдельные пилоты были не способны выполнить приказы командира или же уклонялись от воздушного боя с немецкими асами.

Всё это было объявлено "саботажем и шкурничеством", и 9 сентября 1942 года Сталин приказал провинившихся "судить военным трибуналом и отправлять в пехоту для выполнения наиболее трудных задач". Однако потребность в профессиональных пилотах и техниках была высокой, поэтому в тот же день в ВВС стали формировать штрафные эскадрильи, самыми известными из которых стали ШЭ 8-й воздушной армии: истребительная (268-я дивизия), штурмовая (206-я дивизия) и бомбардировочная (272-я дивизия). Комсостав каждой эскадрильи — из кадровых военных (не штрафников). Это были командир эскадрильи (комэск), военком, замкомэска, старший адъютант и старший техник. Остальной состав укомплектовывался из штрафников, разжалованных в красноармейцы. За время службы в штрафной эскадрилье они не имели права на награды, премии и надбавки. Штрафники получали денежное содержание, но в искупление вины шли только результаты вылетов или качество подготовки техники; ранения не учитывались.

За пьянку, гулянку и невыполнение задания

В штрафники попадали по разным причинам: за пьянки, драки, убийство — некоторые разбушевавшиеся пилоты "под парами" умудрялись убить милиционеров, пытавшихся их усмирить. Комэск Потлов стал штрафником после неудачного вылета его группы бомбардировщиков: командир не смог найти цель для атаки.

Комэск Филипенко попал под трибунал "за поломку истребителя". А лётчик В. Цурко неудачно посадил свой Як: самолёт выкатился за пределы полосы и вывел из строя другой истребитель. Лётчик Карев один за другим разбил три самолёта и отказался от боевого вылета. Впоследствии, искупив вину перед страной, он стал Героем СССР.

Другие пилоты попадали в штрафники за не сработавшие вовремя бомбодержатели. Был случай, когда лётчики вместо выполнения приказа, предписывающего пригнать самолёт на аэродром, решили "скататься за вином" в Дагестан. Их самолёт потерпел крушение, и пьяницы попали под трибунал.

Техники попадали в штрафные части за воровство, халатность или отсутствие нужных знаний. Например, осенью 1942 года жидкостные системы охлаждения двигателей нескольких самолётов 8-й армии оказались разморожены, а однажды какой-то техник забыл зарядить пушки штурмовика снарядами.

Отец штрафников Пётр Забавских

10 сентября 1942 года штрафников-штурмовиков возглавил легендарный лётчик, комэск капитан Пётр Забавских (Забавский). Забавских был профессиональным военным лётчиком. В 1935 году окончил школу лётчиков, служил инструктором в Сталинграде, а затем в Оренбурге.

На фронт попал после многочисленных рапортов и просьб, воевал на Сталинградском фронте, где воздушные бои и огонь вражеской артиллерии были особо жестокими. Однажды привёл на аэродром самолёт с сорока девятью повреждениями. Дважды был сбит. Первый раз это случилось 20 июля 1942 года во время боя над Доном: на группу из 10 самолётов напали 40 вражеских мессеров. Тем не менее советским пилотам удалось сбить шесть самолётов нацистов. Забавских был сбит, и его самолёт упал на землю; Пётр, ударившись головой, потерял сознание. К счастью, его подобрали свои. Во второй раз — 25 августа — Пётр Забавских над Сухой Мечёткой сумел посадить повреждённый самолёт на фюзеляж. Какое-то время он отстреливался от врагов, укрываясь за бронированными листами двигателя самолёта, а через четверо суток вышел к своим. К этому времени его уже считали погибшим.

Пётр Забавских (справа). Фото © Stalingrad-battle.ru

В 1942 году командиру штрафников штурмовой эскадрильи было 34 года. Для штрафников он стал настоящим отцом. Стараниями Забавских начальством учитывались все заслуги пилотов и техников. Хлопотами командира лётчик Хохлушкин, у которого над целью не сработали бомбодержатели, был переведён в строевую часть с повышением в должности — он стал замкомэска, а пилот Халинский, попавший в штрафники "за поломку самолёта и возвращение с боевого задания без уважительной причины", стал командиром звена в строевой эскадрилье. Командир сумел вывести из штрафников семь пилотов и восемь техников.

Бешеные Соколы Сталина

Задания эскадрилье приходилось выполнять составом в пять-шесть пилотов, которые летали на старых, до предела изношенных самолётах. Иногда численность эскадрильи падала до двух лётчиков. Всего под командованием Забавских штрафники совершили 66 боевых вылетов, причём сам Забавских совершил 11 вылетов и сбил мессер и "Фокке-Вульф". Технический состав штрафной эскадрильи обслужил 52 боевых вылета и вытащил с линии фронта четыре штурмовика, совершивших вынужденную посадку.

Штрафники воевали в сложных условиях: немцы блокировали советские аэродромы, не давая возможности взлететь или совершить посадку, бомбили взлётно-посадочные полосы. Много бед доставляли асы из немецкой эскадры "Удет". Они налетали на одиночные самолёты массой, атаковали их по очереди и не отставали, пока не добивались своего. Они дежурили на малой высоте над Волго-Ахтубинской поймой и атаковали усталых советских пилотов, когда те возвращались домой с боевых вылетов.

Тем не менее советские лётчики искупали вину, стиснув зубы. Пока Забавских был командиром, в части не было зарегистрировано ни одного случая трусости. В феврале 1943 года сержант Котенко попал под шквальный огонь зениток и посадил самолёт на линии фронта с перебитыми тягами и пробитыми бензобаками, но задание выполнил — положил бомбы точно в цель. В марте лётчик Казарянц был ранен, но сумел дотянуть до аэродрома и посадить самолёт, прежде чем потерял сознание от потери крови. Группа Ивана Семергея за ночь умудрялась слетать за линию фронта по пять-шесть раз. Бывший батальонный комиссар Шарипов за месяц совершил 94 вылета, а его друг Волков за такой же период вылетал на задания 75 раз. Лётчик Рохманюк за три месяца совершил 89 вылетов, причём при атаке превосходящих сил противника ввязывался в бой и умудрялся сбивать самолёты врага.

Символы блицкрига — Bf 109 и Ju 87. Фото © Wikipedia

Всего под командованием Забавских штрафная эскадрилья уничтожила 12 танков, 80 машин, 12 батарей противника и более 500 немецких солдат и офицеров. Месяцы, когда Пётр Забавских командовал штрафниками, стали для него самыми сложными. Он вспоминал, что выжить в штрафной эскадрилье было сложно. "Штурмовка намного страшнее — идти на зенитные пулемёты, под их огонь, чем бой с самым отчаянным асом, от которого в конце концов можно увернуться. А пулемёты — вот они палят непрерывно, создавая завесу огня. Отворачивать нельзя — за это трибунал".

С 1 октября и до конца 1942 года эскадрилья Забавских лишилась трёх пилотов. Но и немцы в конце 1942-го стали опасаться "небесных штрафников". Они прозвали их Бешеными Соколами Сталина.

Вину искупили

Штурмовая эскадрилья Петра Забавских была расформирована в мае 1943 года. Её личному составу были возвращены звания и награды, и все они были переведены в строевые части. Забавских был назначен командиром 807-го штурмового авиаполка, а с ноября 1944 года подполковник служил уже командиром 806-го полка. В одном из вылетов Забавских получил тяжёлую контузию, но продолжил летать. После Победы служил на аэродроме подо Львовом и на своей шкуре прочувствовал, кто такие бандеровцы: его семью круглосуточно охраняли, а сам командир спал с пистолетом под подушкой. Легендарного лётчика демобилизовали только в 1946 году инвалидом I группы. Врачи давали ему год жизни, а он оказался крепким орешком и прожил ещё 34 года. За войну Забавских был награждён тремя орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды и тремя медалями. Его документы до сих пор хранятся в музее "Сталинградская битва".

Соседнюю эскадрилью штрафников-истребителей 8-й армии под командованием Ивана Фёдорова расформировали в ноябре 1942-го. За два месяца все выжившие штрафники искупили вину перед родиной в боях с асами люфтваффе. А вот эскадрилья штрафников в 4-й воздушной армии просуществовала дольше – до середины 1944 года. Историки предполагают, что штрафные эскадрильи существовали в СССР даже после окончания войны и якобы некоторые из штрафников искупали вину перед Родиной, воюя в Корее с американцами. Но это уже другая, и пока ещё совсем не исследованная история.

Фото © Wikipedia Сказалось ли на дисциплине Красной армии появление шрафбатов и штрафных эскадрилий? 0 Да, при помощи жёсткой дисциплины был наведён порядок Другого выхода у руководства не было Это был действенный способ реанимации для провинившихся

Авторы Майя Новик