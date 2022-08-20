8 гадких привычек иностранцев, которые никогда не приживутся в России Мы действительно разные. Мы можем понять друг друга, если приложить определённые усилия, однако некоторые черты людей, живущих за пределами Русского мира, никогда не станут нашими. 19 августа, 21:40 Обложка © Shutterstock

Всё время улыбаться

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Они реально всё время улыбаются, даже когда русский человек давно бы нахмурился. Иногда даже кажется, что это защитная маска, которая появляется во время любого стресса или даже во время простого общения. Они улыбаются, когда ничего не понимают или когда вы ругаетесь друг с другом, а они смотрят на вас со стороны. И улыбаются. Это не только неприятно, это бесит. How are you? — I am fine! — What a nice husband you have! What nice children you have! — Yes.I am fine! И так по кругу.

Улыбаться они перестают, только если дело касается денег, причём не ваших, а их собственных. Или их имущества. Но стоит проблеме разрешиться, как опять: Nice! Nice! То ли обманывают, то ли реально нет проблем. Наверное, всё же обманывают.

Специфическая еда

Жареные лягушки. Фото © Shutterstock

Вы пробовали американский сникерс? Именно американский, а не европейский. Там кроме сахара ничего нет. А пили американское пиво? Оно отвратительно. А что это за манера сначала всё зажарить до черноты на барбекю, потом залить литром кетчупа или майонеза и только потом всё это есть? Наш зимний салат — просто диета по сравнению с этой пищей.

Да, средиземноморская кухня европейцев вполне себе ничего, но консервированная немецкая фасоль! И даже не сама фасоль. А её последствия... А хвалёная салями? Да её же есть невозможно! А литовский суп со сгустками крови? Бр-р-р! А кровяная колбаса? А о запрете на употребление крови для христиан слышали? Видимо, нет. А мясо гренландской акулы, отдающее аммиаком? А жареные мыши в качестве закуски к спиртному? А, простите, улитки и лягушки? А жареные певчие птички? Сыр с червяками? Всё это есть можно только с большой голодухи. Не, уж лучше шашлык, борщ и картошка с селёдочкой.

Экономия на грани фола

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Вот это вообще не понятно. Деньги нужны, чтобы было комфортно жить, — аксиома. Для нас, но не для европейца. Если он может сэкономить хоть копейку, он её сэкономит. Подарит девушке две розы вместо трёх и до последнего пенни будет высчитывать чаевые официанту. Передаст вам деньги через своих друзей, чтобы избежать крохотных процентов, которые банк снимет с перевода, и съест колбасу, даже если она будет уже не такой уж и свежей. С удовольствием возложит на вас счёт за такси или счёт в ресторане и терпеливо будет ждать, когда вы приготовите обед. Не иначе всё это от бедности. Или от жадности? Тут разобраться сложно.

Такое скупердяйство точно не в русском характере. У нас другая крайность: "Гуляй, нищета! Золотопромышленник приехал!" Пусть даже денег и хватит всего на две недели щедрой отпускной жизни. Знай наших!

Не пропускают девушек вперёд и не открывают перед ними двери

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Сами европейские мужчины в этом не виноваты, они, похоже, просто запуганы западной системой судов и активистками-феминистками. Любое нет они воспринимают буквально, завоёвывать девушек не спешат и с удовольствием экономят на своих подругах. Дорогие подарки? Это так пошло. Оплатить счёт в ресторане? Да это же почти преступление. И, вообще, семья — это просто общение для удовольствия и немножко для секса. Даже бюджет во многих европейских семьях супруги ведут раздельно, а многие предпочитают и жить раздельно. У них это называется гостевой брак, а в России это называют честнее: свободные отношения без каких бы то ни было обязательств.

Не учат наш язык

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А вот это реально напрягает. Говорят, если просить милостыню на языке страны, голодным не останешься. Истина это иностранцам неведома. Нет, понятно, что многие мотоциклисты, велосипедисты, автостопщики проезжают Россию транзитом, но тем не менее. Когда какой-нибудь Педро в каком-нибудь далёком Нижнеудинске не может заправить мотоцикл, потому что у него кончились рубли и он не может спросить, как проехать к ближайшему банку, это напрягает. Им лень выучить несколько десятков слов по-русски? Или купить разговорник? Или это просто такой западный снобизм: я такой важный, разговаривайте со мной на моём языке?

Не снимают обувь

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Они не только ходят по дому в уличной обуви, но и валяются в ней на диванах и кроватях. И даже коронавирус не заставил их изменить этой странной, негигиеничной привычке. Они поднимаются с кровати, топают в супермаркет, толкаются там с сотнями таких же, как они, людей, а потом, придя домой, снова валятся на кровать.

Пьют ядовитую газировку

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Они пьют газировку литрами и ящиками. Там, где русский купит на шашлыки пива или "беленькой", они купят ящик колы и в самом деле будут хлебать её бутылка за бутылкой. Русскому человеку поддерживать темп иностранцев не предоставляется никакой возможности. Кола — не пиво, много не выпьешь.

И в холодильнике у них будет стоять всё та же противная липкая кола. О! И это ещё ничего, если там кола, а то там могут находиться напитки ядовитого неонового цвета. И их совершенно не волнует, что там присутствует химия. Может быть, у них какой-то особый метаболизм и им всё нипочём?

Небрежно одеваются

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Это уже притча во языцех. Одеваются они и в самом деле странно. Поскольку индивидуализм и пофигизм в последние 50 лет были возведены в ранг абсолюта, каждый старается выглядеть так, словно сбежал из дурдома. Неумеренное использование татуировок, килограммы пирсинга, шрамирование и даже явный вандализм над своим телом — это ещё полбеды. Беда в том, что некоторые личности с особым индивидуализмом перестали даже одеваться. Впрочем, в России их привычка оголяться и демонстрировать гениталии прижиться не может — климат не тот. Здесь они или отморозят себе всё, или попадут в больницу, где их могут ненароком и вылечить. В том числе и галоперидолом.

Фото © Shutterstock Почему многие привычки иностранцев кажутся в России дикими? 0 Отличается воспитание и окружение Виной всему протестантская этика, которая возводит в культ деньги Запредельный индивидуализм развращает сознание

Авторы Майя Новик