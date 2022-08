8 гадких привычек иностранцев, которые никогда не приживутся в России

Всё время улыбаться

Они реально всё время улыбаются, даже когда русский человек давно бы нахмурился. Иногда даже кажется, что это защитная маска, которая появляется во время любого стресса или даже во время простого общения. Они улыбаются, когда ничего не понимают или когда вы ругаетесь друг с другом, а они смотрят на вас со стороны. И улыбаются. Это не только неприятно, это бесит. How are you? — I am fine! — What a nice husband you have! What nice children you have! — Yes.I am fine! И так по кругу.