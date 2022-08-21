15 очаровательных фото из такси для питомцев, глядя на которые все захотят прокатиться в таком

"Идеальной работы не существует", — говорят те, кто ещё не знает о Гамильтоне Таурино. Мужчину и правда можно назвать самым счастливым человеком на Земле, ведь целыми днями он возит на машине питомцев, ещё и зарабатывает на этом!

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / taxidogerefrigeracao

Всё возникло несколько лет назад, когда Гамильтон был в гостях у знакомого с собакой. У малышки начались судороги, её нужно было срочно везти к ветеринару, вот только тогда хозяева столкнулись с неожиданной проблемой...

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / taxidogerefrigeracao

Попытки вызвать машину через приложение или договориться с местными службами такси по телефону так и не увенчались успехом — никто не хотел везти больную собаку в салоне авто. Тогда-то Гамильтон решил заняться перевозкой домашних питомцев в своём городе Ресифи (Бразилия) самостоятельно.

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / taxidogerefrigeracao

Теперь "Собачье такси" — основной источник дохода мужчины, а клиенты... ну что с них взять, — просто душки! По словам водителя, каждый день у него появляются новые друзья — любящие и верные.

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / taxidogerefrigeracao

Но Таурино возит питомцев не только когда у них что-то вдруг заболело. Помимо ветеринарки хозяева просят довезти любимцев до зоомагазинов, торговых центров, на пляж... да вообще в любое место, куда пускают с животными.

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / taxidogerefrigeracao

И это любимая часть работы бразильца, когда пассажиры здоровые, целые и невредимые.

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / taxidogerefrigeracao

И хоть такси называется собачьим, иногда Гамильтона просят подвезти и кошек, и птичек в клетке. Всем желающим нужно просто написать ему в соцсетях или сразу звонить по указанному в аккаунте в соцсети номеру.

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / taxidogerefrigeracao

Селфи с мохнатыми пассажирами стали традицией далеко не сразу. Её родоначальник — ротвейлер, который уселся ну очень близко к Гамильтону — морда была у водителя на плече. Не сделать фотографию было бы упущением!

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / taxidogerefrigeracao