Растут ли ногти у трупов?: 5 мифов о смерти, в которые вам лучше перестать верить ещё при жизни

Пришла пора развенчать самые распространённые мифы о смерти, чтобы в конце не было мучительно больно.

1. У трупов продолжают расти ногти

Кадр © "Эдвард руки-ножницы". Режиссёр Тим Бёртон, сценаристы Кэролайн Томпсон, Тим Бёртон / Кинопоиск

А ещё волосы. По крайней мере, об этом ходят устойчивые слухи. Но можете не беспокоиться по поводу посмертного маникюра, потому что он вам вряд ли понадобится. Теоретически ногти могут вырасти ещё немного даже после остановки сердца, потому что их клетки не так сильно нуждаются в кислороде. Но по факту этого не происходит. На самом деле причина в обезвоживании организма, из-за которого кожа съёживается и ногти начинают выглядеть длиннее.

2. Если уж умирать, то во сне

Кадр © "Горько!"-2. Режиссёр Жора Крыжовников, сценаристы Алексей Казаков, Жора Крыжовников / Кинопоиск

Никто не хочет погибнуть в результате нападения дикого животного, но думать, что смерть во сне — самая приятная из возможных, тоже не стоит. Например, сердечная аритмия или аневризма головного мозга могут вызвать жуткие предсмертные страдания даже у спящего. Да, они продлятся лишь пару секунд, но о тихом исходе говорить уже не приходится. Вот почему постельное бельё у некоторых людей, умерших во сне, оказывается скомканным.

3. Находиться рядом с трупом — опасно для здоровья

Кадр © "Мумия". Режиссёр Стивен Соммерс, сценаристы Стивен Соммерс, Джон Л. Болдерстон, Ллойд Фонвиелл, Кевин Жарр, Нина Уилкокс Патнэм, Ричард Шайер / Кинопоиск

Всемирная организация здравоохранения имеет однозначное мнение на этот счёт: это опасно, только если у умершего человека были тяжёлые и опасные заболевания типа холеры или геморрагической лихорадки. А если у него был гепатит или туберкулёз? Без непосредственного контакта с останками риск почти отсутствует, а для тех, кто работает с телом (например, патологоанатомы), он сводится к нулю всего через пару дней с момента кончины человека.

4. Кремация превращает труп в пепел

Кадр © "Кочегар". Режиссёр Алексей Балабанов, сценарист Алексей Балабанов / Кинопоиск

Если вы выберете для себя этот вариант вместо погребения, знайте, что на самом деле всё немного сложнее, чем вы думаете. После того как тело поместят в печь, его нагреют примерно до 600 градусов. В результате получится не мелкая зола, которую можно красиво развеять над океаном, а нечто, похожее на гравий. Потому что кости не так уж легко сжечь. А если у человека были ещё и какие-нибудь твёрдые импланты, без последующего измельчения останков не обойтись.

5. После смерти тело становится легче ровно на 21 грамм

Кадр © "Душа". Режиссёр Пит Доктер, Кемп Пауэрс, сценаристы Пит Доктер, Майк Джонс, Кемп Пауэрс / Кинопоиск