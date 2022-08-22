10 ну очень смешных доказательств того, что без опыта к фотошопу лучше не прикасаться
В противном случае вероятность стать объектом насмешек становится практически стопроцентной... Собрали 10 самых ярких случаев.
"Да, игрушка как раз для вашей малышки... если она демон", — jessiegay.
Фото © Reddit / jessiegay
"Искал на "Амазоне" маску... вот что они предлагают купить", — F21lva.
Фото © Reddit / F21lva
"Один вопрос: что у них с ногами", — a_fokus.
Фото © Reddit / a_fokus
"Недавно наткнулась на эту рекламу. Почему у неё три руки..." — Scarletrouge7.
Фото © Reddit / Scarletrouge7
"Риелторы очень хотели убедить всех в том, что на дереве правда осталось хоть сколько-то листвы", — sarazamia.
Фото © Reddit / sarazamia
"Так и не понял: то ли это действительно йога такая мощная теперь, то ли неудачный фотошоп", — tribelawn.
Фото © Reddit / tribelawn
"И это чудо красовалось на официальном сайте производителя", — obeliskgming.
Фото © Reddit / obeliskgming
"Водные горки и дети, полностью одетые в футболки и шорты", — snwiajfnai.
Фото © Reddit / snwiajfnai
"Какого. Размера. Этот. Клеевой пистолет?!" — GhostalMedia.
Фото © Reddit / GhostalMedia
"Не подпускайте продавцов на "Амазоне" к фотошопу..." — swhitty17.
Фото © Reddit / swhitty17
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