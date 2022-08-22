10 ну очень смешных доказательств того, что без опыта к фотошопу лучше не прикасаться

"Да, игрушка как раз для вашей малышки... если она демон", — jessiegay.

Фото © Reddit / jessiegay

"Искал на "Амазоне" маску... вот что они предлагают купить", — F21lva.

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"Один вопрос: что у них с ногами", — a_fokus.

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"Недавно наткнулась на эту рекламу. Почему у неё три руки..." — Scarletrouge7.

Фото © Reddit / Scarletrouge7

"Риелторы очень хотели убедить всех в том, что на дереве правда осталось хоть сколько-то листвы", — sarazamia.

Фото © Reddit / sarazamia

"Так и не понял: то ли это действительно йога такая мощная теперь, то ли неудачный фотошоп", — tribelawn.

Фото © Reddit / tribelawn

"И это чудо красовалось на официальном сайте производителя", — obeliskgming.

Фото © Reddit / obeliskgming

"Водные горки и дети, полностью одетые в футболки и шорты", — snwiajfnai.

Фото © Reddit / snwiajfnai

"Какого. Размера. Этот. Клеевой пистолет?!" — GhostalMedia.

Фото © Reddit / GhostalMedia

"Не подпускайте продавцов на "Амазоне" к фотошопу..." — swhitty17.