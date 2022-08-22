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22 августа, 07:15

10 ну очень смешных доказательств того, что без опыта к фотошопу лучше не прикасаться

В противном случае вероятность стать объектом насмешек становится практически стопроцентной... Собрали 10 самых ярких случаев.

"Да, игрушка как раз для вашей малышки... если она демон", — jessiegay.

Фото © Reddit / jessiegay

Фото © Reddit / jessiegay

"Искал на "Амазоне" маску... вот что они предлагают купить", — F21lva.

Фото © Reddit / F21lva

Фото © Reddit / F21lva

"Один вопрос: что у них с ногами", — a_fokus.

Фото © Reddit / a_fokus

Фото © Reddit / a_fokus

"Недавно наткнулась на эту рекламу. Почему у неё три руки..." Scarletrouge7.

Фото © Reddit / Scarletrouge7

Фото © Reddit / Scarletrouge7

"Риелторы очень хотели убедить всех в том, что на дереве правда осталось хоть сколько-то листвы", — sarazamia.

Фото © Reddit / sarazamia

Фото © Reddit / sarazamia

"Так и не понял: то ли это действительно йога такая мощная теперь, то ли неудачный фотошоп", — tribelawn.

Фото © Reddit / tribelawn

Фото © Reddit / tribelawn

"И это чудо красовалось на официальном сайте производителя", — obeliskgming.

Фото © Reddit / obeliskgming

Фото © Reddit / obeliskgming

"Водные горки и дети, полностью одетые в футболки и шорты", — snwiajfnai.

Фото © Reddit / snwiajfnai

Фото © Reddit / snwiajfnai

"Какого. Размера. Этот. Клеевой пистолет?!" GhostalMedia.

Фото © Reddit / GhostalMedia

Фото © Reddit / GhostalMedia

"Не подпускайте продавцов на "Амазоне" к фотошопу..." swhitty17.

Фото © Reddit / swhitty17

Фото © Reddit / swhitty17

10 смешных фото, которые выглядят словно плохой фотошоп, но на самом деле это всё чистая правда

10 смешных фото, которые выглядят словно плохой фотошоп, но на самом деле это всё чистая правда

Обложка ©

Reddit / tribelawn, swhitty17

Сергей Трофимов

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