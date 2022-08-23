10 фотографий такого беспорядка, что рвотные позывы сдержать практически невозможно
Странный феномен. Когда человек смотрит на что-то отвратительное, если и хочет отвести глаза, долго этого не делает. 10 фото из подборки ниже — как раз этот случай. Такого беспорядка вы не видели.
"Когда вообще забил на уборку туалета", — ibukinoya.
Фото © Reddit / ibukinoya
"Моя комната была чистой, когда я уехала к отцу на весенние каникулы… вот что я увидела, когда пришла домой. Мама просто "искала бумажник", — Oonoroi.
Фото © Reddit / Oonoroi
"Начальник отправил меня прибирать туалеты. Вот бумажное полотенце после того, как я один раз протёр им пол", — KingViktor136.
Фото © Reddit / KingViktor136
"У нас в школе нет штатных уборщиков, а ребята из клининга не убирают ничего особенно мерзкое. Вот фотографии одного банана, снятые с разницей в два месяца", — parsleythememelord.
Фото © Reddit / parsleythememelord
"Мой сосед не убирает за собакой и позволяет ей гадить на НАШЕМ дворе. Я уже несколько раз просил этого не делать, но ничего не работает", — BaronVonSaron.
Фото © Reddit / BaronVonSaron
"Фильм закончился, и теперь мне убирать ЭТО", — oven-toasted-owl.
Фото © Reddit / oven-toasted-owl
"Ваше одеяло не такое чистое, как вы думаете", — Jackwagon9.
Фото © Reddit / Jackwagon9
"Из-за ужаса в комнате моей тёти и её детей бардак начинает расползаться всё дальше и дальше. Причём виноваты все, кроме них самих", — FrankyXop437.
Фото © Reddit / FrankyXop437
"Вот как выглядит туалет, который не чистили пару лет, если вам вдруг интересно", — Ethanol345.
Фото © Reddit / Ethanol345
"Воскоплав в моей комнате упал с полки. Нужно отметить, пахнет это всё намного лучше, чем выглядит", — DOliveee.
Фото © Reddit / DOliveee
Wow
Что за "Дом дракона", о котором все говорят, и почему его срочно нужно смотреть фанатам "Игры престолов"
сегодня в 11:09
5 советских методов воспитания, которые всё только портят, а у мам они до сих пор в ходу
сегодня в 09:20
Откажитесь от них поскорее: 7 коварных привычек в еде, приближающих старение
сегодня в 08:10
Reddit / KingViktor136, DOliveee