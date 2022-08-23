10 фотографий такого беспорядка, что рвотные позывы сдержать практически невозможно

"Когда вообще забил на уборку туалета", — ibukinoya.

Фото © Reddit / ibukinoya

"Моя комната была чистой, когда я уехала к отцу на весенние каникулы… вот что я увидела, когда пришла домой. Мама просто "искала бумажник", — Oonoroi.

Фото © Reddit / Oonoroi

"Начальник отправил меня прибирать туалеты. Вот бумажное полотенце после того, как я один раз протёр им пол", — KingViktor136.

Фото © Reddit / KingViktor136

"У нас в школе нет штатных уборщиков, а ребята из клининга не убирают ничего особенно мерзкое. Вот фотографии одного банана, снятые с разницей в два месяца", — parsleythememelord.

Фото © Reddit / parsleythememelord

"Мой сосед не убирает за собакой и позволяет ей гадить на НАШЕМ дворе. Я уже несколько раз просил этого не делать, но ничего не работает", — BaronVonSaron.

Фото © Reddit / BaronVonSaron

"Фильм закончился, и теперь мне убирать ЭТО", — oven-toasted-owl.

Фото © Reddit / oven-toasted-owl

"Ваше одеяло не такое чистое, как вы думаете", — Jackwagon9.

Фото © Reddit / Jackwagon9

"Из-за ужаса в комнате моей тёти и её детей бардак начинает расползаться всё дальше и дальше. Причём виноваты все, кроме них самих", — FrankyXop437.

Фото © Reddit / FrankyXop437

"Вот как выглядит туалет, который не чистили пару лет, если вам вдруг интересно", — Ethanol345.

Фото © Reddit / Ethanol345

"Воскоплав в моей комнате упал с полки. Нужно отметить, пахнет это всё намного лучше, чем выглядит", — DOliveee.