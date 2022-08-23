5 советских методов воспитания, которые всё только портят, а у мам они до сих пор в ходу
В воспитании, как и в любой другой сфере, со временем появляются новые тенденции, подстроенные под дух времени. Поэтому не всё, что было в Советском Союзе, хорошо работает сегодня.
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Мы привыкли оглядываться на поколения времён СССР с восхищением. Их образование, патриотизм и профессиональные навыки заставляют гордиться и брать пример. Но не стоит идеализировать советское воспитание только потому, что ваших родителей растил Союз. Было много странных и опасных для психики и здоровья ребёнка традиций. Например, знаете ли вы, что молодых родителей в СССР обучали кормить ребёнка по расписанию, игнорируя голодный плач или просьбы поесть. Считалось, что такая жёсткая дисциплина с самого раннего возраста поможет воспитать здоровых и сильных граждан не только физически, но и духовно. А как вам знаменитая поговорка "Не можешь — научим, не хочешь — заставим", которой так любит тыкать поколение постарше? Тоже как-то жёстко звучит. А какие ещё советские установки и привычки в воспитании сегодня уже неактуальны?
Слишком рано отдать ребёнка в садик
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Никто раньше не задумывался, каким ударом может быть для ребёнка внезапное появление его в детском саду. Многие, наверное, вспомнят истории знакомых или лично свою о том, как первое время в садике было сложно, страшно и одиноко. Вообще, это достаточно сильный удар для детской психики, если заранее дитя не подготовить. Но у советских матерей не было времени на раздумья: работа сама себя не сделает, поэтому в декрете не засиживались. Считалось: чем раньше отдашь ребёнка в садик, тем быстрее он научится работать в команде и социализируется. Вот только стричь всех под одну гребёнку скорее минус, чем плюс. Да и в школе всё равно придётся учиться делать всё то же самое, а, отдав в детсад, ребёнка лишают большего внимания родителей.
Заставлять малыша доедать всё, что лежит на тарелке
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"Пока не доешь, из-за стола не уйдёшь!" — знакомая большинству из нас фраза, от которой хочется вздрогнуть. Может, в послевоенное время или в кризисные 90-е, когда с едой и её разнообразием были проблемы, данное выражение имело место, но тоже сомнительно. Такими словами советские родители заставляли наследника испытывать стыд за то, что тот не хотел с желанием сметать всё до последней крошки. Вообще, такая привычка из детства может запросто лишить вас тонкой талии в будущем, а ещё привести к расстройству пищевого поведения. Потому что вы будете переедать как раз из-за фразы, так часто повторявшейся в детстве. Сегодня такая установка в воспитании неактуальна.
Хвалить ребёнка только за достижения, а не просто так
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Во времена СССР детей держали в строгости и дисциплине, поэтому ни о какой похвале без весомых на то причин не шла речь. Почему-то советские воспитатели считали, что из-за похвалы чадо обязательно вырастет самовлюблённым эгоистом. А советские граждане в первую очередь должны были думать о партии и государстве, а не о себе. Но по факту отсутствие комплиментов увеличивает риск формирования у ребёнка заниженной самооценки и привычки обесценивать себя и свои не столь крупные достижения. Перехваливать не стоит, но умеренные комплименты хуже точно не сделают.
Сравнивать ребёнка со сверстниками
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Ещё одно разрушительное для самооценки юного человека поведение, перенятое многими от их мам, росших в СССР. Сравнивание ребёнка с кем-то из соседских детишек, малышей-друзей или родственников только занижает ещё не до конца формировавшееся мнение чада о себе. Но зато ребёнок чётко запоминает, что он плохой, ведь вокруг него все почему-то такие идеальные... Если будете продолжать говорить ребёнку, мол, у Маши оценки лучше, а у Пети — физические способности, вырастите человека с проблемами в психике. Разве стоят устаревшие каноны воспитания таких жертв?
Постоянно напоминать ребёнку о "его месте"
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И ещё одна излюбленная привычка советских людей: не видеть в малыше личность, у которой могут быть собственные права, интересы и мнение. "Да ты ещё ребёнок, так что молчи и делай, как говорят", "Да что ты можешь знать, ты ещё такой маленький" и коронное "Знай своё место, ты — ребёнок". Такого от людей, выросших в СССР, можно наслушаться вдоволь. Вот только не стоит этот советский метод воспитания переносить в современность. Подобные фразы портят психику и создают убеждение, что заслужить внимание и любовь близких можно, только не проявляя себя. В результате человек вырастает жертвенным и без собственных желаний. Для ребёнка вы будете большим авторитетом, если не станете напоминать о "своём месте", а будете воспринимать и общаться на равных.