Екатеринбурженка покрыла матом пьяную расистку, оскорблявшую афроамериканцев

В Екатеринбурге девушка агрессивно заступилась за афроамериканца, которого оскорбляла пьяная женщина. Историю опубликовал паблик "Типичный Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте".

Екатеринбурженка заступилась за афроамериканца, обматерив пьяную женщину. Видео © VK / [ТЕ] Типичный Екатеринбург

Инцидент произошёл 21 августа на одной из остановок. Со слов очевидца, к афроамериканцу подошла женщина в нетрезвом состоянии, стала оскорблять, принижая его расу, и требовала покинуть Россию. Она также назвала мужчину "тайным агентом президента США Джо Байдена".

В ситуацию вмешалась проходившая мимо незнакомка с пивом. Она поставила на землю алкоголь, подбежала и стала кричать на женщину, используя нецензурную лексику. В один момент в ход пошли даже кулаки. Поняв, что силы неравны, расистка отступила, а афроамериканцы к тому моменту вовсе скрылись. После долгих криков защитница прав темнокожих забрала оставленное пиво и ушла.