Екатеринбурженка покрыла матом пьяную расистку, оскорблявшую афроамериканцев
Жительница Екатеринбурга заступилась за афроамериканца, которого оскорбляла пьяная расистка
В Екатеринбурге девушка агрессивно заступилась за афроамериканца, которого оскорбляла пьяная женщина. Историю опубликовал паблик "Типичный Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте".
Екатеринбурженка заступилась за афроамериканца, обматерив пьяную женщину. Видео © VK / [ТЕ] Типичный Екатеринбург
Инцидент произошёл 21 августа на одной из остановок. Со слов очевидца, к афроамериканцу подошла женщина в нетрезвом состоянии, стала оскорблять, принижая его расу, и требовала покинуть Россию. Она также назвала мужчину "тайным агентом президента США Джо Байдена".
В ситуацию вмешалась проходившая мимо незнакомка с пивом. Она поставила на землю алкоголь, подбежала и стала кричать на женщину, используя нецензурную лексику. В один момент в ход пошли даже кулаки. Поняв, что силы неравны, расистка отступила, а афроамериканцы к тому моменту вовсе скрылись. После долгих криков защитница прав темнокожих забрала оставленное пиво и ушла.
Ранее житель Сочи проявил героизм и заступился за девушку, но случайно убил её обидчика. Мужчина сразу на месте попытался оказать помощь и привести в чувства упавшего. Заступник вызвал полицию и скорую помощь, однако пострадавший через несколько дней скончался в больнице.
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Кадр из видео VK / [ТЕ] Типичный Екатеринбург