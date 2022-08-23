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23 августа, 09:14

Екатеринбурженка покрыла матом пьяную расистку, оскорблявшую афроамериканцев

Жительница Екатеринбурга заступилась за афроамериканца, которого оскорбляла пьяная расистка

В Екатеринбурге девушка агрессивно заступилась за афроамериканца, которого оскорбляла пьяная женщина. Историю опубликовал паблик "Типичный Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте".

Екатеринбурженка заступилась за афроамериканца, обматерив пьяную женщину. Видео © VK / [ТЕ] Типичный Екатеринбург

Инцидент произошёл 21 августа на одной из остановок. Со слов очевидца, к афроамериканцу подошла женщина в нетрезвом состоянии, стала оскорблять, принижая его расу, и требовала покинуть Россию. Она также назвала мужчину "тайным агентом президента США Джо Байдена".

В ситуацию вмешалась проходившая мимо незнакомка с пивом. Она поставила на землю алкоголь, подбежала и стала кричать на женщину, используя нецензурную лексику. В один момент в ход пошли даже кулаки. Поняв, что силы неравны, расистка отступила, а афроамериканцы к тому моменту вовсе скрылись. После долгих криков защитница прав темнокожих забрала оставленное пиво и ушла.

Житель Воронежа избил учительницу, заступившуюся за детей

Житель Воронежа избил учительницу, заступившуюся за детей

Ранее житель Сочи проявил героизм и заступился за девушку, но случайно убил её обидчика. Мужчина сразу на месте попытался оказать помощь и привести в чувства упавшего. Заступник вызвал полицию и скорую помощь, однако пострадавший через несколько дней скончался в больнице.

Обложка ©

Кадр из видео VK / [ТЕ] Типичный Екатеринбург

Светлана Оперук

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