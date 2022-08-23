"Большая утрата для русского народа": Пришедшие проститься с Дугиной призвали сплотиться и не дать сломить Россию

На церемонию прощания с российской журналисткой Дарьей Дугиной пришло множество людей. С друзьями и знакомыми погибшего политолога поговорили журналисты телеграм-канала SHOT.

Прощающиеся с Дугиной рассказали о погибшей журналистке. Видео © Telegram / SHOT

"Дарья была моей подругой <…> Для меня она не была именно таким фанатиком, для которого в жизни нет ничего, кроме великой цели, к которой все мы идём <…> Она была очень доброй, непосредственной девушкой", — сказала девушка.

На церемонии прощания напомнили, что Дугина оказывала серьёзную помощь, когда началась спецоперация на Украине. Благодаря журналистке в зону боевых действий поставляли редкие лекарства. Один из гостей призвал сегодня не быть слабыми, сплотиться и дать отпор врагу, который считает, что может сломить Россию и уничтожить таких людей, как Дарья Дугина. Убийство журналистки демонстрирует попытку уничтожить историю, и граждане РФ остановят это. Благодаря Российской армии, подчеркнул он, наша страна одержит победу.