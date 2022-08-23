"Большая утрата для русского народа": Пришедшие проститься с Дугиной призвали сплотиться и не дать сломить Россию
Пришедшие на церемонию прощания с убитой Дугиной призвали быть сильными в этот день
На церемонию прощания с российской журналисткой Дарьей Дугиной пришло множество людей. С друзьями и знакомыми погибшего политолога поговорили журналисты телеграм-канала SHOT.
Прощающиеся с Дугиной рассказали о погибшей журналистке. Видео © Telegram / SHOT
"Дарья была моей подругой <…> Для меня она не была именно таким фанатиком, для которого в жизни нет ничего, кроме великой цели, к которой все мы идём <…> Она была очень доброй, непосредственной девушкой", — сказала девушка.
На церемонии прощания напомнили, что Дугина оказывала серьёзную помощь, когда началась спецоперация на Украине. Благодаря журналистке в зону боевых действий поставляли редкие лекарства. Один из гостей призвал сегодня не быть слабыми, сплотиться и дать отпор врагу, который считает, что может сломить Россию и уничтожить таких людей, как Дарья Дугина. Убийство журналистки демонстрирует попытку уничтожить историю, и граждане РФ остановят это. Благодаря Российской армии, подчеркнул он, наша страна одержит победу.
"Даже те, кто сегодня не на фронте, но мы на информационном фронте тоже делаем что можем, чтобы открыть правду на всё, что происходит. И наш российский народ должен таких людей, как Дарья, носить на руках", — добавил он.
Напомним, в ночь на 21 августа в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado, в котором находилась дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья. Сам он сразу после ЧП прибыл на место трагедии, а позднее попал в больницу. 22 августа стало известно, что дело об убийстве раскрыто. По данным ФСБ, покушение подготовили украинские спецслужбы, а исполнителем оказалась гражданка Незалежной Наталья Вовк.
Telegram / SHOT