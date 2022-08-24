Розовый кварц, лазурит и ещё три особых камня, которые помогут привлечь любовь

Готовы поспорить, вы никогда не задумывались о магических свойствах этих камней. А зря. На самом деле каждое украшение несёт в себе определённую энергетику и, надев аксессуар с именно этими минералами, можно приманить в жизнь деньги, здоровье, благополучие и даже любовь. Про украшения и их связь с романтикой сегодня и поговорим.

Розовый кварц

Розовый кварц помогает найти вторую половинку и построить крепкие любовные отношения. Фото © Shutterstock

Самый знаменитый полудрагоценный камень, который ассоциируется у всех с любовью, — это розовый кварц. Дарит обладателям утончённость, наделён женской энергетикой и помогает наладить романтику в жизни. Про розовый кварц знали ещё с античных времён и использовали его не только в качестве оберега, но и чтобы как можно дольше оставаться молодыми и красивыми. Какие магические свойства есть у этого минерала? Кварц розового оттенка помогает найти вторую половинку, построить крепкие и взаимные любовные отношения, а ещё делает владельца красивее в глазах окружающих. Чтобы камень начал налаживать ваше семейное счастье, носить розовый кварц следует близко к сердцу.

Лазурит

Лазурит воссоединяет поссорившихся возлюбленных и лечит разбитые сердца. Фото © Shutterstock

Очень мощный и полезный в белой магии минерал. Лазурит обязательно следует носить хотя бы иногда любому человеку, потому как он отводит недоброжелателей и способствует принятию верных решений. В его силах подарить вам внутреннее спокойствие, душевную гармонию и умиротворение. В любовных делах этот камень тоже очень полезен. Лазурит воссоединяет поссорившихся возлюбленных и лечит разбитые сердца, потому как его энергетика распространяется не только на владельца, но и на окружающих. Древние легенды гласят, что, преподнеся в подарок любимому человеку украшение с лазуритом, вы окажетесь связанными узами верности и бескрайнего доверия.

Гранат

Гранат активизирует сексуальность, раскрывает потаённые фантазии и желания. Фото © Shutterstock

Если в жизни вам не хватает страсти и романтики, следует начать носить украшение с гранатом. Насыщенный красный цвет этого драгоценного камня поможет обрести в любви новый виток забытой насыщенности, обновить тягу друг к другу. К магическим свойствам граната относится активизация сексуальности и раскрытие потаённых фантазий и желаний. Надев на свидание украшение с этим камнем, вы обретёте уверенность в себе, раскрепоститесь и сможете очаровать любого. Энергетика граната поможет обрести небывалый ураган страстей и познать яркие ощущения при близости с любимым человеком.

Бирюза

Аксессуары с бирюзой помогут наладить не только любовь, но и привлечь в жизнь деньги. Фото © Shutterstock

Полудрагоценный камень голубого оттенка поможет обрести гармонию в отношениях и сбавить накал страстей. Энергетика бирюзы дарит ощущение спокойствия, уюта и гармонии. Если в паре один из влюблённых носит украшение с этим полудрагоценным минералом, ссор со временем станет гораздо меньше. Ещё одно из его магических свойств — помогать партнёрам прислушиваться друг к другу, становиться более чуткими, ласковыми и с трепетом общаться со второй половинкой. Дамы от бирюзы могут подпитывать женскую энергию и развивать интуицию. А ещё, помимо любовной магии, аксессуары с этим камнем помогут наладить денежный поток и скорректировать финансовое положение.

Белый агат

Белый агат способствует обретению в паре возлюбленных гармонии и счастья. Фото © Shutterstock