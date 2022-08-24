Топ-5 имён, которые носят самые завистливые и злобные женщины

Иногда имя наделяет нас не только положительными чертами характера, но и отрицательными. Точнее, следует сказать, что гармонично в каждом имени сочетаются плохая и хорошая стороны. Просто у кого-то негатив в поведении и мыслях проявляется чётче. Как же зовут женщин, которые постоянно завидуют всем вокруг?

5. Женское имя Валерия

Валерия часто завидует чужим достижениям, успехам на работе и в личной жизни. Фото © Shutterstock

"Сильная" — в переводе с латинского языка — Валерия частенько на самом деле посматривает на людей вокруг и сравнивает их жизнь со своей. Конечно же, видит только то, что у других трава зеленее. Женщина, которую зовут Валерия, часто завидует чужим достижениям, успехам на работе и в личной жизни. Ей невдомёк, что поражения и неудачи есть у всех. Обладательница этого имени упорно смотрит только на те частички жизни окружающих, которые не получаются у неё самой, из-за чего Лера злится и выговаривает мужу или домочадцам, как нечестно построен этот мир.

4. Ольга

Обладательницу имени Ольга неравенство заставляет злиться и завидовать. Фото © Shutterstock

Тайна имени Ольга — "святая", "мудрая" и даже "роковая". Женщина, которую так назвали, часто добивается успеха в тех сферах, где ей приходится передавать знания и обучать. Из девушки с этим именем зачастую получается замечательный преподаватель, наставник, духовный лидер или тренер. Вот только работа с людьми невольно сталкивает Ольгу и с пониманием, что у кого-то жизнь может быть лучше, доход больше, а муж — более ласковым и любящим. Обладательницу этого имени такое неравенство заставляет злиться и завидовать, ведь в её картине мира все должны получать по заслугам и затраченным усилиям. Но разве Оля не лезет из кожи вон, чтобы стать счастливой?

3. Имя Лолита

Лолита часто пытается реализовать себя в творческой сфере, из-за чего ей приходится сравнивать себя с другими. Фото © Shutterstock

Женственная и ранимая, но такая хитрая и амбициозная. Как переводится это испанское имя? Лолита означает "скорбящая", и не просто так. Девушка, которую так назвали, часто пытается реализовать себя в творческой сфере, из-за чего приходится нередко сравнивать себя с другими. Да, это помогает найти и исправить ошибки, избавиться от недостатков, но также и приобрести ненужную озлобленность по отношению к потенциальным конкурентам. "Печальной" Лолите трудно даётся работа над собой: как бы женщина с этим именем ни пыталась контролировать мысли, они может неосознанно часами "вариться" в собственном гневе из-за обиды на мир и банальной зависти.

2. Аврора

Авроре сложно игнорировать внутреннюю досаду и зависть, когда она сталкивается с несправедливостью. Фото © Shutterstock

Прямолинейной и целеустремлённой девушке тоже не чужды злость на людей вокруг, зависть к их успехам. Что означает Аврора? "Заря" или "утренний рассвет". Это женское имя наполнено энергетикой огня и солнца, что помогает его обладательнице быть твёрдой в убеждениях, упрямой и справедливой. И именно из-за последней черты характера Авроре так сложно игнорировать внутреннюю досаду, огорчение и зависть, когда она сталкивается с бесчестием. Для носительницы этого имени важно, чтобы люди вокруг жили по её ориентирам и принципам, поэтому Аврора часто встречается с внутренним конфликтом из-за творящейся вокруг несправедливости.

1. Женщина по имени Рената

В мыслях у Ренаты обычно тёмные козни соперникам, месть обидчикам и зависть ко всем вокруг. Фото © Pexels