5 звёзд "Дома-2", которые умерли ужасной смертью, и хорошо, что это не попало в реалити-шоу

Если на самом проекте несчастных случаев происходит не так много, то за стенами "Дома" трагедии с экс-участниками "гремят" всё чаще. Потому что отсутствие популярности и обыденность простой жизни без камер могут пережить не все. Сегодня стало известно о смерти звезды "Дома-2", чьё тело нашли в одной из рек Санкт-Петербурга.

Все, кто следил за популярным проектом, знают Анастасию Кочервей. Именно её сегодня нашли бездыханной в водах реки культурной столицы. Как сообщают знакомые умершей, экс-участница телешоу имела серьёзные проблемы с алкоголем, наркотиками и даже мужчинами.

Анастасия Кочервей / соцсети

— Она пропала. У неё были какие-то проблемы в Москве, насколько я подозреваю. Её преследовал какой-то мужчина и хотел с ней расправиться, — рассказывает телеканалу "360" подруга умершей участницы "Дома-2".

Сейчас ведётся следствие, которое должно будет установить истинные причины смерти Анастасии Кочервей. На опознание из Краснодара полиция вызвала мать скончавшейся участницы телестройки. И это лишь один из случаев странных смертей звёзд "Дома-2".

Мария Политова

Мария Политова. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / maria_politova

На проекте "Дом-2" Мария Политова найти свою любовь и построить счастье не смогла. Зато за его пределами встретилась с журналистом Артёмом Шануровым, в которого влюбилась. Пара была счастлива, юноша планировал сделать предложение бывшей участнице "Дома-2", пока та не пропала в декабре 2015 года.

Мария Политова исчезла, только спустя десять дней тело звезды было найдено недалеко от её дачи в Подмосковье в сугробе. Политову случайно обнаружил прохожий. Экспертиза показала, что экс-участница "Дома-2" запила большое количество антидепрессантов алкоголем, от чего и скончалась.

Оксана Аплекаева

Оксана Аплекаева / соцсети

Нередко с красивыми, но такими недоступными девушками из телевизора случаются жуткие трагедии. Оксана Аплекаева, звезда "Дома-2", не стала исключением. Она хотела стать настоящей светской дивой, поэтому часто мелькала на голубых экранах, хоть и ушла с проекта ещё в 2005 году. Но красота и обаятельность сделали Оксану любимицей публики. Настолько, что кто-то не смог сдержать своих чувств, убив экс-участницу знаменитого телешоу.

После внезапного исчезновения в сентябре 2008 года тело звезды "Дома-2" нашли дальнобойщики на трассе Рига – Москва. Экспертиза показала, что Оксану задушили, кто это сделал, выяснить так и не удалось. Но даже после смерти Аплекаевой страсти вокруг не утихли. Оказалось, что работник морга, в котором лежало тело экс-участницы телешоу, надругался на умершей.

Анастасия Тарасюк

Умершая Анастасия Тарасюк / соцсети

Несчастный случай или намеренное убийство? Летом 2018 года общественность шокировала смерть очередной звезды "Дома-2" Анастасии Тарасюк. Как и большинство участниц проекта, девушка была довольно привлекательной, мечтала о сладкой жизни и делала ради этого всё возможное. По словам знакомых погибшей, Анастасия закрутила роман с богатым женатым мужчиной. И тот никак не хотел уходить из семьи, чтобы построить счастье с Тарасюк.

Экс-участницу "Дома-2" нашли мёртвой около дома, в котором та снимала квартиру. Но выпала Анастасия с 19-го этажа, хотя жила на третьем. Сообщалось, что погибшая имела проблемы с алкоголем и незадолго до смерти пережила тяжёлое расставание со своим женатым бойфрендом. Тарасюк было 24 года, она была на втором месяце беременности. Близкие погибшей звезды "Дома-2" не верят в несчастный случай и считают, что девушку выкинули из окна намеренно.

Андрей Кадетов

Андрей Кадетов во время проекта. Кадр © "Дом-2"

Не стоит думать, что трагедии случаются только с прекрасными девушками из "Дома-2". Не обошла стороной загадочная и жестокая смерть и Андрея Кадетова, который принимал участие на проекте целых 212 дней. Голубоглазый ловелас в своё время был очень популярным, поэтому неудивительно, что, помимо фанатов, у звезды проекта появились и враги.