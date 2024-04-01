"Очень хотела детей": Ведущая "Дома-2" рассказала, какой запомнила звезду реалити-шоу Либерж Кпадону

Окружение бывшей участницы "Дома-2" Либерж Кпадону пребывает в шоке от её кончины, заявила ведущая реалити-шоу Нелли Ермолаева. Почившая запомнилась на проекте своей энергией и волей к победе, была сильной женщиной. Правда, ей так и не удалось найти любовь.

"Она очень хотела детей, хотела семью и из-за этого всегда очень расстраивалась, потому что возраст уже был достаточно осознанный, а у неё этого не было. К большому сожалению, ей в этом плане не везло... Она была очень сильная, был такой мужской стержень. Будем честными, мужчины побаиваются таких женщин, которые будут сильнее, главнее, начнут занимать лидирующие позиции", — пояснила собеседница сайта MK.ru.

Касаемо здоровья Кпадону, то, продолжила Ермолаева, она не замечала проблем по этой части. Наоборот, та всегда пребывала в хорошем расположении духа, а новость об опухоли лёгкого ведущая узнала из социальных сетей, когда уже бывшая участница рассказывала, что едет на операцию, и призывала помнить о ней.

К слову, незадолго до трагической новости Ермолаева почувствовала, что с Кпадону творится что-то неладное. Она сразу начала связываться со знакомыми почившей и как раз тогда узнала, что её больше нет.

"Мы все в шоке, история очень странная", — добавила она.