Звезда "Дома-2" Анна Якунина заявила о смерти Либерж Кпадону
Либерж Кпадону. Обложка © VK / Либерж Кпадону
Участница реалити-шоу "Дом-2" Анна Якунина сообщила, что её подруга и звезда проекта Либерж Кпадону умерла. По словам девушки, она больше месяца не могла дозвониться до коллеги по телестройке, а о трагедии узнала от соседей, которые также обеспокоились исчезновением.
"Сама Либа была недоступна месяц и более. Пишут её соседи, что сегодня её вынесли из квартиры. Она там лежала долго — писали в домашнем чате. Спрашиваете, достоверно ли это? Ну раз соседи видели и человек пропал. Думаю, не совпадение", — поделилась Якунина.
До этого Кпадону сообщила, что ей диагностировали доброкачественную опухоль в лёгких, а также нашли сахарный диабет. Именно из-за него девушке не помогло медикаментозное лечение и понадобилась операция. 14 февраля экс-участница "Дома-2" в последний раз вышла на связь в социальных сетях, сообщив, что срочно едет в больницу.
Ранее Life.ru сообщал, что экс-участника "Дома-2" Альфреда Джавадова приговорили к пяти годам колонии общего режима. Его признали виновным в мошенничестве, хулиганстве и причинении среднего вреда здоровью. Кроме наказания в виде срока мужчину обязали выплатить штраф в пользу пострадавшего директора "Гриль хауса".