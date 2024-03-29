"Это ещё не конец": Экс-участника "Дома-2" Джавадова посадили на пять лет

Суд Центрального района Челябинска приговорил провокационного блогера и экс-участника "Дома-2" Альфреда Джавадова к пяти годам колонии общего режима, пишет kp.ru. Мужчина признан виновным в мошенничестве, хулиганстве и причинении среднего вреда здоровью.

Во время оглашения приговора заплакала мать Джавадова, присутствовавшая на суде.

"Успокойся, всё хорошо будет. Пусть они боятся. Всё будет хорошо, мама", — прикрикнул на неё блогер.

Помимо наказания в виде пяти лет колонии Джавадова обязали выплатить штраф в пользу пострадавшего директора "Гриль Хауса" (именно ему досталось в инциденте с перцовым пистолетом) в размере 500 тысяч рублей. Сам же блогер после оглашения приговора принялся повторять, что "это ещё не конец". Его взяли под стражу в зале суда.