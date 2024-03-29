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29 марта, 01:41

"Это ещё не конец": Экс-участника "Дома-2" Джавадова посадили на пять лет

Kp.ru: Экс-участника "Дома-2" Альфреда Джавадова отправили в колонию на пять лет

Бывший участник телепроекта "Дом-2" блогер Альфред Джавадов. Обложка © VK / Альфред Джавадов

Бывший участник телепроекта "Дом-2" блогер Альфред Джавадов. Обложка © VK / Альфред Джавадов

Суд Центрального района Челябинска приговорил провокационного блогера и экс-участника "Дома-2" Альфреда Джавадова к пяти годам колонии общего режима, пишет kp.ru. Мужчина признан виновным в мошенничестве, хулиганстве и причинении среднего вреда здоровью.

Во время оглашения приговора заплакала мать Джавадова, присутствовавшая на суде.

"Успокойся, всё хорошо будет. Пусть они боятся. Всё будет хорошо, мама", — прикрикнул на неё блогер.

Помимо наказания в виде пяти лет колонии Джавадова обязали выплатить штраф в пользу пострадавшего директора "Гриль Хауса" (именно ему досталось в инциденте с перцовым пистолетом) в размере 500 тысяч рублей. Сам же блогер после оглашения приговора принялся повторять, что "это ещё не конец". Его взяли под стражу в зале суда.

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Джавадов известен своими выходками в ресторанах, где он бесплатно ел, угрожал владельцам и устраивал беспредел. Один из таких случаев и привёл к задержанию скандального блогера. Так, в 2022 году блогер устроил дебош в челябинском ресторане "Гриль Хаус", где выстрелил при маленьких детях в лицо владельцу заведения. Life.ru публиковал видео его задержания. Летом прошлого года его отправили под домашний арест.

Анатолий Симоненко
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