Экс-участника "Дома-2" Джавадова отправили из СИЗО под домашний арест
Бывшего участника телепроекта "Дом-2" Альфреда Джавадова отправили из СИЗО под домашний арест. Такое решение принял Калининский районный суд Челябинска.
"Следствие настаивало на продлении заключения в СИЗО Джавадову. Суд отменил решение о назначении меры пресечения в виде СИЗО", — отметил источник Ura.ru.
Джавадов в декабре 2022 года устроил дебош в челябинском ресторане "Гриль Хаус", где выстрелил при маленьких детях в лицо владельцу заведения. Лайф публиковал видео его задержания.
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