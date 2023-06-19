Экс-участника "Дома-2" Джавадова отправили из СИЗО под домашний арест

Бывшего участника телепроекта "Дом-2" Альфреда Джавадова отправили из СИЗО под домашний арест. Такое решение принял Калининский районный суд Челябинска.

"Следствие настаивало на продлении заключения в СИЗО Джавадову. Суд отменил решение о назначении меры пресечения в виде СИЗО", — отметил источник Ura.ru.