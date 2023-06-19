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19 июня, 11:38

Экс-участника "Дома-2" Джавадова отправили из СИЗО под домашний арест

Бывшего участника телепроекта "Дом-2" Альфреда Джавадова отправили из СИЗО под домашний арест. Такое решение принял Калининский районный суд Челябинска.

"Следствие настаивало на продлении заключения в СИЗО Джавадову. Суд отменил решение о назначении меры пресечения в виде СИЗО", — отметил источник Ura.ru.

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Джавадов в декабре 2022 года устроил дебош в челябинском ресторане "Гриль Хаус", где выстрелил при маленьких детях в лицо владельцу заведения. Лайф публиковал видео его задержания.

Обложка ©

VK / Альфред Джавадов

Никита Осипов
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