Звезде "Дома-2" Африкантовой проломили голову бокалом в ночном клубе в Москве

Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Яна Африкантова сообщила о нападении в одном из ночных клубов Москвы. Девушка утверждает, что некая незнакомка пробила ей голову бокалом.

Экс-участнице "Дома-2" Африкантовой проломили голову бокалом в ночном клубе в Москве. Видео © t.me / SHOT

По данным телеграм-канала SHOT, родственница более популярной участницы телестройки Марины Африкантовой Яна отдыхала в ночном клубе "Заварка". Как утверждает блогерша, к ней подошла "левая баба" и ударила её бокалом по голове, после чего хлынула кровь.

После этого девушке обработали рану и наложили на голову повязку. Всё происходившее она транслировала в социальных сетях. Больше Яна на связь с подписчиками не выходила, более подробных деталей о её состоянии нет.