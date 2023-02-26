Звезде "Дома-2" Африкантовой проломили голову бокалом в ночном клубе в Москве
Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Яна Африкантова сообщила о нападении в одном из ночных клубов Москвы. Девушка утверждает, что некая незнакомка пробила ей голову бокалом.
Экс-участнице "Дома-2" Африкантовой проломили голову бокалом в ночном клубе в Москве. Видео © t.me / SHOT
По данным телеграм-канала SHOT, родственница более популярной участницы телестройки Марины Африкантовой Яна отдыхала в ночном клубе "Заварка". Как утверждает блогерша, к ней подошла "левая баба" и ударила её бокалом по голове, после чего хлынула кровь.
После этого девушке обработали рану и наложили на голову повязку. Всё происходившее она транслировала в социальных сетях. Больше Яна на связь с подписчиками не выходила, более подробных деталей о её состоянии нет.
Ранее бывший участник "Дома-2" Роман Капаклы, муж Марины Африкантовой, заявил о желании сыграть в российском ремейке популярного сериала "Постучись в мою дверь". В беседе с Лайфом молодой человек признался, что подписчики неоднократно сравнивали его с исполнителем роли Серкана Болата, турецким актёром Керемом Бюрсином.
t.me / SHOT