Раскрыты подробности гибели звезды "Дома-2" Кочервей
"Фонтанка": Звезда "Дома-2" Кочервей перед гибелью принимала наркотики
Анастасия Кочервей. Обложка © Instagram (соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ) / nastyafitnes
Звезда "Дома-2" Анастасия Кочервей, чьё тело было обнаружено в августе в реке в Санкт-Петербурге, перед гибелью принимала наркотические вещества. Об этом пишет издание "Фонтанка", ссылаясь на источник в силовых структурах.
Причину смерти блондинки судмедэкспертам установить до сих пор не удалось, так как её тело долгое время находилось в воде. По предварительным данным, в водоём Кочервей попала ещё живой. Однако неизвестно, сама она упала в воду или же её утопили. В настоящее время оперативники продолжают искать людей, которые находились с Анастасией в день её гибели.
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Напомним, в августе 2022 года стало известно о смерти экс-участницы телепроекта "Дом-2" Анастасии Кочервей. Тело 29-летней девушки было обнаружено в реке в Санкт-Петербурге. Приятельница погибшей предположила, что убить её подругу мог мужчина, с которым у той были отношения. Однако признаков насильственной смерти на теле Кочервей обнаружено не было.