Раскрыты подробности гибели звезды "Дома-2" Кочервей

Звезда "Дома-2" Анастасия Кочервей, чьё тело было обнаружено в августе в реке в Санкт-Петербурге, перед гибелью принимала наркотические вещества. Об этом пишет издание "Фонтанка" , ссылаясь на источник в силовых структурах.

Причину смерти блондинки судмедэкспертам установить до сих пор не удалось, так как её тело долгое время находилось в воде. По предварительным данным, в водоём Кочервей попала ещё живой. Однако неизвестно, сама она упала в воду или же её утопили. В настоящее время оперативники продолжают искать людей, которые находились с Анастасией в день её гибели.