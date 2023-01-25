Медведев: В новых регионах могут быть введены особые правила использования маткапитала

В новых регионах РФ могут быть введены особые правила использования материнского капитала из-за специфики территорий и тяжёлой ситуации. Об этом заявил зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в ходе пленарного заседания комиссии партии по защите материнства, детства и поддержке семьи.

"Вполне вероятно, что нам потребуются какие-то изменения, в том числе и в правила использования материнского капитала, имею в виду специфику новых территорий. Там очень много проблем, ситуация подчас трагическая, направления использования материнского капитала могут быть приспособлены и под эти цели", — отметил Медведев.

По его словам, раньше на этих территориях не было подобных инструментов, а люди, которые планируют вернуться туда, должны понимать, как ими можно воспользоваться. Кроме того, Медведев призвал вводить в новых регионах меры поддержки семей наряду с теми, которые уже имелись в них ранее.

"Мы должны внедрять наши меры поддержки не вместо, а наряду с теми, к которым они привыкли, иначе люди будут чувствовать себя обделёнными. Если какой-то инструмент получения поддержки меняется, то тогда наш инструмент должен в полной мере покрыть все вопросы, которые раньше люди получали через другие модели финансирования", — добавил Медведев.