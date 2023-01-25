В Махачкале объявили план "Перехват" из-за мужчины с дробовиком
В Махачкале объявлен план "Перехват" из-за неизвестного мужчины с дробовиком, который направлял оружие на прохожих и стрелял в воздух. Об этом сообщили в МВД Дагестана.
В Махачкале объявили план "Перехват" из-за мужчины с дробовиком. Видео © Официальный телеграм-канал МВД Дагестана
"Сегодня примерно в 15:10 в дежурную часть полиции поступило сообщение от очевидцев о том, что в Махачкале неизвестный мужчина, вооружившийся дробовиком, прогуливаясь, направлял оружие на прохожих, но выстрелы производил в воздух. Жертв и пострадавших нет", — отметили в ведомстве.
Правоохранители устанавливают личность нарушителя и принимают меры к задержанию.
А ранее человек с оружием наделал много шума в Железногорске Красноярского края. Там усилили меры безопасности в школах и детсадах из-за сообщений о мужчине с ружьём. Позже выяснилось, что никакой угрозы не было, а "мужчиной с ружьём" оказалась 19-летняя девушка с игрушечным автоматом.
Официальный телеграм-канал МВД Дагестана