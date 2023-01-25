В Махачкале объявили план "Перехват" из-за мужчины с дробовиком

В Махачкале объявлен план "Перехват" из-за неизвестного мужчины с дробовиком, который направлял оружие на прохожих и стрелял в воздух. Об этом сообщили в МВД Дагестана.

"Сегодня примерно в 15:10 в дежурную часть полиции поступило сообщение от очевидцев о том, что в Махачкале неизвестный мужчина, вооружившийся дробовиком, прогуливаясь, направлял оружие на прохожих, но выстрелы производил в воздух. Жертв и пострадавших нет", — отметили в ведомстве.