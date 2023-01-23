Мужчиной с ружьём, поднявшим на уши весь Железногорск, оказалась девушка с игрушкой

"Мужчиной с ружьём", который сегодня наделал много шума в Железногорске, оказалась 19-летняя девушка с игрушечным автоматом. Как сообщили в МВД по Красноярскому краю, в страшную на первый взгляд ситуацию ясность внёс её отец, который узнал дочь на распространяющемся в социальных сетях видео.

"Информация о мужчине с оружием на улицах города Железногорска не подтвердилась. Сегодня вечером в дежурную часть МУ МВД России по ЗАТО города Железногорска обратился житель города, который сообщил, что на фото и видео, распространённых в соцсетях и мессенджерах, он узнал свою 19-летнюю дочь", — сказано в сообщении.

После звонка мужчины-оперативники отправились по адресу, где и нашли игрушечное ружьё с пластиковыми пулями. По словам девушки, она заказала его на маркетплейсе и несла домой в тот момент, когда и привлекла внимание прохожих. Для каких целей ей понадобилась такая игрушка и в какие игры она собралась с ним играть, не уточняется. Теперь она оправдывается за странные увлечения в полиции.