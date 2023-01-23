Мужчиной с ружьём, поднявшим на уши весь Железногорск, оказалась девушка с игрушкой
Человеком с ружьём в Железногорске оказалась 19-летняя девушка с игрушкой
Ружьё, из-за которого весь город встал на уши, оказалось игрушкой. Обложка © t.me / МВД 24
"Мужчиной с ружьём", который сегодня наделал много шума в Железногорске, оказалась 19-летняя девушка с игрушечным автоматом. Как сообщили в МВД по Красноярскому краю, в страшную на первый взгляд ситуацию ясность внёс её отец, который узнал дочь на распространяющемся в социальных сетях видео.
"Информация о мужчине с оружием на улицах города Железногорска не подтвердилась. Сегодня вечером в дежурную часть МУ МВД России по ЗАТО города Железногорска обратился житель города, который сообщил, что на фото и видео, распространённых в соцсетях и мессенджерах, он узнал свою 19-летнюю дочь", — сказано в сообщении.
После звонка мужчины-оперативники отправились по адресу, где и нашли игрушечное ружьё с пластиковыми пулями. По словам девушки, она заказала его на маркетплейсе и несла домой в тот момент, когда и привлекла внимание прохожих. Для каких целей ей понадобилась такая игрушка и в какие игры она собралась с ним играть, не уточняется. Теперь она оправдывается за странные увлечения в полиции.
Напомним, сегодня ранее в городе Железногорске Красноярского края усилили меры безопасности в школах и детсадах из-за сообщений о мужчине с ружьём. По данным Лайфа, о подозрительном человеке сообщил правоохранителям местный житель. На кадрах, снятых очевидцем, видно, что в руках у неизвестного предмет, действительно напоминающий оружие. Он одет в тёмное, за спиной рюкзак. Неизвестный оглядывается и не спеша продолжает идти по улице.