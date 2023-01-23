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23 января, 13:22

Психолог назвала способ снять стресс с помощью одного листа бумаги

Психолог Морозова: Письмо от руки может улучшить эмоциональное и физическое состояние

Письмо от руки может привести в норму физическое и психологическое здоровье человека, заявила психолог Анастасия Морозова. В беседе с телеканалом "Санкт-Петербург" врач отметила, что особенно полезно регулярное ручное письмо.

Чем больше написанное на бумаге наполнено смыслом, тем лучше, объясняет специалист. Например, можно в красках описать весь пережитый за последнее время опыт, полученные ощущения, выводы.

Улучшить эмоциональное состояние можно, написав послание кому-то из знакомых, выплёскивая на бумагу всё накипевшее. Конечно, передавать его адресату не стоит. Зато во время процесса не нужно подбирать правильные слова — такая практика помогает избавиться от стресса.

Морозова добавила, что письмо от руки побуждает мозг к активной работе, когда нужно, чтобы мысли буквально обрели форму. Вложенные в процесс эмоции и труды проходят через тело благодаря ручному письму, заключила психолог.

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О похожем методе ранее рассказал психолог Деулин — он рекомендует бороться с чувством тревоги с помощью рисования. Причём эффект изотерапии может быть использован не только в виде экстренной помощи, но и для достижения долгосрочных целей.

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Pexels

Ирина Фальке

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