"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
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21 января, 01:32

"Может случиться выгорание": Россиянам перечислили признаки опасного для психики трудоголизма

HR-эксперт Голубова назвала отказ от отпуска признаком нездорового трудоголизма

Эмоциональное истощение, стресс и другие проблемы со здоровьем могут быть последствиями трудоголизма, считают психологи. А ведь многие ошибочно полагают, что чрезмерная приверженность работе — это норма. Как определить опасную черту, рассказала HR-директор GeekBrains Зинаида Голубова. Например, это нежелание брать отпуск, отдыхать после трудового дня, а также стремление разобрать перед сном все рабочие письма.

"Если несколько пунктов относятся к вам, то, возможно, необходимо обратиться к психологу и понять, есть ли причины для беспокойства", — сказала Голубова в интервью "Газете.ру".

Она напомнила, что даже самого неуёмного трудоголика могут уволить. Такой человек в подобной ситуации словно останется без опоры, потеряв "внутреннюю базу". И даже если он когда-либо переоценит жизненные основы, ценой тому станет психологическая ломка, ведь ему нужно пересмотреть всё, а это в стрессовом состоянии нелегко.

А ещё у сотрудника может наступить выгорание. Кто-то хочет загасить в работе тревогу, но это помогает ненадолго. В результате растёт недовольство, портятся отношения, начинается депрессия и другие психологические расстройства. Чтобы бороться с чрезмерной тягой к процессу работы, нужно понять, что делает вас счастливым, отметила специалист.

"Многим кажется, что трудоголизм — та самая суперсила, которая помогает двигаться вперёд. Но это иллюзорное восприятие, которое в какой-то момент приводит к сильному дискомфорту, дисбалансу в других сферах, острой неудовлетворённости", — добавила Голубова.

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Freepik

Арина Родионова
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