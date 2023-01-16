10 моментов на собеседованиях, после которых нужно бежать куда подальше, ведь работа будет ещё хуже

"Однажды я проходил собеседование, на котором HR-менеджер задавал мне вопросы в перерывах между руганью с айтишником по телефону из-за каких-то проблем с программой для расчёта ЗП. + Если на собеседовании вам начинают втирать про бонусы и возможное повышение зарплаты, оправдывая низкую ставку, будьте уверены, никаких бонусов вы в жизни не увидите", — ThreeStacksRadio.

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"Если они пытаются заставить вас согласиться на работу до того, как сказали, сколько будут платить, — это явный красный флаг", — operative87.

"Если вы хоть на каком-то этапе собеседования услышали слово "продажи" в описании вашей вакансии, будьте уверены, они станут вашей основной работой", — mediumokra.

"Чел, который проводил собеседование, сказал мне спуститься на землю, после того как я заявила, что согласна на минимальную зарплату, указанную в вакансии: "Если мы будем платить вам больше, вы не получите премию в конце года и будете очень расстроены, когда её получат все остальные". Зарплата, которую он "мог" предложить, в годовом исчислении была на $10 тысяч ниже заявленной", — Apocalypse-Cow.

"Мы ожидаем от всех наших сотрудников гибкости в отношении графика работы. Вы сможете работать по вечерам, в выходные и иногда в праздничные дни, если это вдруг нам понадобится?" — Back2Bach.

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"Если HR-менеджер несколько раз за собеседование говорит, как вам повезло оказаться у них, словно вам делают одолжение, предлагая работу", — SuvenPan.

"Как только поймёте, что всё высшее руководство — это одна семья, нужно сразу бежать оттуда", — fshnow.

"Для меня есть три фразы, после которых я ни за что не соглашусь на оффер: "Сколько вы зарабатывали на прежней работе?"

"Мы не ищем кого-то, кто будет работать только с девяти до пяти"

"Здесь вы действительно станете частью нашей семьи", — BabyBabaBofski.

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"Когда они не могут рассказать ничего хорошего о человеке, который работал на этой должности раньше. Понятно, что гадости будут говорить редко, но и просто пассивно-агрессивных шуток достаточно, чтобы понять, что атмосфера на рабочем месте токсичная", — Laceybabe9669.