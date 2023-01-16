10 моментов на собеседованиях, после которых нужно бежать куда подальше, ведь работа будет ещё хуже
Собеседования нужны не только для работодателя, но и для соискателя, чтобы сразу понять, будет ли комфортно в компании. Собрали 10 признаков, которые сдадут все шарашкины конторки с потрохами.
"Однажды я проходил собеседование, на котором HR-менеджер задавал мне вопросы в перерывах между руганью с айтишником по телефону из-за каких-то проблем с программой для расчёта ЗП.
+ Если на собеседовании вам начинают втирать про бонусы и возможное повышение зарплаты, оправдывая низкую ставку, будьте уверены, никаких бонусов вы в жизни не увидите", — ThreeStacksRadio.
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"Если они пытаются заставить вас согласиться на работу до того, как сказали, сколько будут платить, — это явный красный флаг", — operative87.
"Если вы хоть на каком-то этапе собеседования услышали слово "продажи" в описании вашей вакансии, будьте уверены, они станут вашей основной работой", — mediumokra.
"Чел, который проводил собеседование, сказал мне спуститься на землю, после того как я заявила, что согласна на минимальную зарплату, указанную в вакансии: "Если мы будем платить вам больше, вы не получите премию в конце года и будете очень расстроены, когда её получат все остальные". Зарплата, которую он "мог" предложить, в годовом исчислении была на $10 тысяч ниже заявленной", — Apocalypse-Cow.
"Мы ожидаем от всех наших сотрудников гибкости в отношении графика работы. Вы сможете работать по вечерам, в выходные и иногда в праздничные дни, если это вдруг нам понадобится?" — Back2Bach.
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"Если HR-менеджер несколько раз за собеседование говорит, как вам повезло оказаться у них, словно вам делают одолжение, предлагая работу", — SuvenPan.
"Как только поймёте, что всё высшее руководство — это одна семья, нужно сразу бежать оттуда", — fshnow.
"Для меня есть три фразы, после которых я ни за что не соглашусь на оффер:
- "Сколько вы зарабатывали на прежней работе?"
- "Мы не ищем кого-то, кто будет работать только с девяти до пяти"
- "Здесь вы действительно станете частью нашей семьи", — BabyBabaBofski.
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"Когда они не могут рассказать ничего хорошего о человеке, который работал на этой должности раньше. Понятно, что гадости будут говорить редко, но и просто пассивно-агрессивных шуток достаточно, чтобы понять, что атмосфера на рабочем месте токсичная", — Laceybabe9669.
"Если вы пришли поговорить о работе, а они с порога сообщают, что вы им подходите, и готовы предложить вам должность. Они либо в отчаянии, либо текучка кадров для них — норма. В любом случае ничего хорошего", — Mydaddysgotagun.
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