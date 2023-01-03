Люди поделились историями о самых простых деньгах в жизни, и это вдохновляет на заработки

"Как-то раз подбросил свою бабулю до магазина, потому что она хотела купить лотерейные билеты. Она дала мне пять долларов, чтобы я сам сходил и купил их: на улице было прохладно. В итоге выяснилось, что билеты, которые я купил, выиграли в общей сложности четыре тысячи долларов (около 280 тысяч рублей. — Прим. Лайфа). Бабушка настояла на том, чтобы мы поделили эти деньги поровну, ведь это была командная работа", — Throwlikeagenjimain.

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"Планировал уйти с работы. Мне сказали, что я должен остаться до конца года, чтобы претендовать на бонус. Мне пришлось взять смену до четырёх утра 1 января. Оказалось, в той компании, если работаешь в календарном году, имеешь право на премию. Так что я получил бонус 8500 долларов (600 тысяч рублей. — Прим. Лайфа) за четыре часа работы", — пользователь Reddit.

"Приехал на вызов к клиенту (я занимался ремонтом компьютеров). Он протягивает мне ноутбук и говорит: "Он умер, если вы можете заставить его работать, я дам вам сто долларов. Он совсем новый". Я смотрю на компьютер, нажимаю кнопку включения — и он... включается. Тогда я подумал, что у него просто не включался интернет или что-то такое, но... нет! Он просто не мог включить ноут! Так что я показал ему кнопку включения сбоку, на что он мне ответил: "Ха! Не знал, где это", — достал бумажник и отплевал мне сто обещанных баксов и ещё двадцатку чаевых (итого восемь с половиной тысяч рублей. — Прим. Лайфа). Я был у него в квартире меньше пяти минут", — fblonk.

"Я стал участником исследования сна в выходные. Всё, что мне нужно было делать, — сидеть в палате, смотреть сериалы, читать целый день и спать. Ну и в конце пройти несколько простых тестов на когнитивные функции. Заплатили 950 баксов (66 тысяч рублей. — Прим. Лайфа)", — theangryquokka.

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"Я работал уборщиком общежитий летом. Перед следующим учебным годом университет изменил программу, и студенты пачками выбрасывали старые учебники, потому что они им больше были не нужны. Я их собирал, а потом продавал через Интернет. Сделал полторы тысячи долларов (105 тысяч рублей. — Прим. Лайфа) на книгах!" — пользователь Reddit.

"Однажды в комиссионке я нашёл книги, внутри которых лежали 50- и 100-долларовые купюры — их, видимо, использовали как закладки", — MrLeHah.

"Мой муж недавно заработал 1600 долларов (112 тысяч рублей. — Прим. Лайфа) за то, что предоставил съёмочной группе свой грузовик на четыре дня. Они искали очень специфичный грузовик, и так уж вышло, что у него было то, что им было нужно. Нам почти ничего не пришлось делать. Мы просто встретились с ними, чтобы они осмотрели грузовик и убедились, что смогут использовать его для своих сцен. Через несколько дней они позвонили, муж отдал им машину, они уехали на ней, всё отсняли и потом вернули её нам, когда всё было готово", — nightskypetunia16.

"Друг подарил лотерейный билет на Новый год. Как я понял, в его семье принято раздавать их близким друзьям. Я выиграл 500 евро (37 тысяч рублей. — Прим. Лайфа). Угостил его с женой ужином в ресторане. Так за один присест всё и потратили. Ни о чём не жалею", — jaysire.

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"Когда-то давно я был первым в очереди у магазина Apple в день выхода нового айфона. В итоге продал своё место за три тысячи стерлингов (254 тысячи рублей. — Прим. Лайфа)", — drinksmakememories.