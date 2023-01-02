Путешествия в главном цвете 2023-го: Куда ехать за "пульсирующим красным"

Каждый год институт цвета Pantone выбирает главный оттенок, который отражает общемировые тенденции и настроения в обществе. По версии экспертов института, главный цвет 2023-го — Viva Magenta ("пульсирующий красный оттенок"). Это "смелый и бесстрашный, пульсирующий цвет, изобилие которого способствует радостному и оптимистичному празднованию, написанию нового повествования".

В жизни карминовый красный встретить довольно легко — кармин добывают из самок насекомых кошенили. Потом полученный краситель попадает буквально во всё: начиная от пищевых продуктов и заканчивая помадами и другими косметическими средствами. Но куда эффектнее будет встреча с пульсирующим красным в природных зонах, окрашенных в него. Лайф вместе с сервисом "Яндекс.Путешествия" собрал подборку удивительных мест, в которых можно найти главный цвет наступившего года.

Кызыл-Чин — марсианские пейзажи Алтая

Кызыл-Чин — "радужные горы Алтая". Фото © Shutterstock

Земля полна природных чудес, и некоторые из них выглядят инопланетными. "Марсианские" массивы можно найти у нас на Алтае: в местечке Кызыл-Чин находится ущелье с разноцветными пейзажами, особенно много там оттенков красного. Ущелье разделено на несколько частей по названию Красной планеты: Марс-1, Марс-2, Марс-3.

Добраться до "алтайского Марса" быстрее всего можно из Горно-Алтайска, но путь предстоит не самый простой. Из столицы Республики Алтай нужно доехать до села Акташ (примерно шесть часов езды), оттуда — до Чаган-Узуна (около полутора часов).

Кызыл-Чин находится на 864-м километре Чуйского тракта. Местность стала разноцветной из-за металлов, находящихся в породах, в том числе соединения железа с кислородом (источник красного). Остановиться можно на одной из местных турбаз или арендовать коттедж. Путешественники после долгой дороги смогут попариться в бане, приготовить шашлыки и согреться с друзьями у костра.

Аризонская волна на склонах Койот-Бюта с плато Колорадо

"Аризонская волна" — песчаниковая скальная формация на границе штатов Аризона и Юта, США. Фото © Wikipedia

В северной части США, на границе двух штатов, находится песчаник, за свою необычную форму и узоры получивший название "Аризонская волна". Украшение плато Колорадо не просто так имеет такой первозданный вид: песчаник датируется юрским периодом, ему около 200 млн лет. Популярное у туристов место находится под усиленной охраной, поэтому попасть к скальной формации не так просто: ежедневно на территорию могут пройти только 64 путешественника. Билеты разыгрываются в два этапа: первые 48 — онлайн за четыре месяца до даты поездки, остальные 16 — в офисе Национального памятника Гранд-Лестница-Эскаланте в Канабе (штат Юта).

Если есть виза в США и всё-таки удастся выиграть билет, остановиться на ночлег стоит в городе Пейдж (штат Аризона). На территории местных отелей есть бары, рестораны и бассейны на открытом воздухе, а ещё спортзалы. Насладиться красивейшей природой и вкусной кухней можно в ресторане Rimview Terrace, с его террасы открывается замечательный вид.

Красные пески пустыни Вади-Рам, Иордания

Красные пески в пустыне Вади-Рам, Иордания. Фото © Shutterstock

Одно из самых волшебных мест Иордании — пустынная горная область Вади-Рам. Её особенность не только в удивительной красоты пейзажах, но и в цвете песка: в зависимости от освещения он переливается разными оттенками красного. Иорданская пустыня является привлекательной для кинематографистов: там снимали "Трансформеров, "Марсианина" и даже "Звёздные войны".

Между Иорданией и Россией действует упрощённый визовый режим: визу можно получить по прилёте, необходим действующий загранпаспорт. Ближе всего к красной пустыне находится Акаба — добраться в этот город из Москвы можно с пересадкой в Стамбуле. Из Акабы проще всего доехать до деревни Рам — на такси это займёт примерно час. Там вы легко найдёте туристические организации, которые устраивают экскурсии в пустыню на верблюдах, джипах и даже воздушных шарах. Остановиться на ночлег рядом с Вади-Рам можно в палаточном лагере: не пугайтесь, есть даже люксовые варианты. Предлагаем отведать национальные блюда в местных ресторанах: фалафель и шаурму в Rum Castle или мясные блюда в Aldabur.

Розовое солёное озеро Бурсоль, Алтайский край

Розовое солёное озеро Бурсоль, Алтайский край. Фото © Wikipedia / Coopypasted

Мало кто знает, но в России есть своё розовое озеро, или, как его ещё иногда называют, малиновое: Бурсоль находится в Сибири. Его цвет меняется в зависимости от времени года и погоды, ярче всего воды становятся в августе. Название озера Бурсоль связано с запасами соли, которая добывается в этом местечке ещё со времён царствования Екатерины II. Согласно легенде, императрица называла озеро "царской солонкой".

В Бурсоль можно добраться несколькими способами: из Новосибирска ехать меньше семи часов, из Славгорода — около получаса. Посёлок находится в получасе езды от курорта в Яровом — там есть одноимённое знаменитое озеро с целебными свойствами.

Озеро Хиллиер, Австралия

Хиллиер — самое необычное австралийское озеро. Фото © Shutterstock

Озеро Хиллиер в юго-западной части Австралии — ещё одно доказательство того, что красный пигмент встречается не только на суше, но и в воде. Удивительное солёное озеро находится буквально в десяти метрах от голубых вод Индийского океана. Точная причина необычного цвета Хиллиера неизвестна, но, вероятно, озеро окрасилось из-за деятельности красных бактерий halophilic.

Кроме цвета, озеро впечатляет белым соляным пляжем и эвкалиптовым лесом. Название водоёма связано с легендой о потерпевшем крушение моряке. Мужчина принял в дар от незнакомца два кувшина — с молоком и кровью, смешал содержимое с водами озера, исцелился от переломов и избавился от голода, а озеро стало розовым. Поэтому говорят, что Хиллиер созвучно с английским словом healer, то есть "целитель". Озеро находится на Мидл-Айленд, добраться к нему можно только по воздуху из Эсперанса (штат Западная Австралия) на вертолёте.

Скала Улуру, Австралия

Скала Улуру в Центральной Австралии. Фото © Wikipedia / Corey Leopold

Ещё одно природное чудо Австралии — скала Улуру. Она находится в пустыне и выделяется на общем фоне ярким окрасом, который меняется в течение дня от кирпичного до лилово-красного.

С развитием туризма в природном парке, окружающем Улуру, улучшается инфраструктура. Не так давно появился курортный городок Юлара с аэропортом Айерс-Рок. Долететь в этот аэропорт можно из нескольких городов Австралии, в частности из Мельбурна или Сиднея. На территории комплекса Ayers Rock Resort есть и кемпинги, и отели, и интересные рестораны (Ayers Wok, Ilkari, Geckos Cafe).

Красный лес, Краснодарский край

Осенний Красный лес, Краснодарский край. Фото © Shutterstock

Где находиться Красному лесу, как ни в Краснодарском крае? Большинство деревьев там в осенний период сменяют окрас листвы на красный. Посёлок Красный лес (получил название из-за близости к заказнику) расположен в 90 километрах от Краснодара и всего в 30 — от Славянска-на-Кубани, остановиться путешественнику лучше в одном из этих городов.

Важно учитывать, что попасть в пойменный лес трудно: туда не пускают без специального пропуска. Его можно получить в деревне по соседству, например, если вы приехали в гости к кому-то из местных жителей. Такие серьёзные меры предосторожности связывают с деятельностью браконьеров. Фауна этого места весьма разнообразна: там обитают олени, куницы, зайцы, фазаны.