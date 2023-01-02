10 дурацких вещей, в которых нет никакого смысла, но вы всё равно захотите их купить
Сложно представить, кто придумал эти вещи и кому они нужны. Но, честно говоря, глядя на них, хочется урвать парочку домой. Зачем? Сами не знаем. Даже более того, понятия не имеем.
"Кружки с ящерками! На них нет маркировки производителя, поэтому не могу сказать, откуда они взялись, но я в восторге!" — TheMadeline.
Фото © Reddit / TheMadeline
"Урвала этого павлина за 20 баксов. Я влюблена в него!" — WarningGipsyDanger.
Фото © Reddit / WarningGipsyDanger
"Оцените точилку племянника!" — hyrum75.
Фото © Reddit / hyrum75
"Вот такой вот "милый" степлер есть у моей невесты..." — Blumbu.
Фото © Reddit / Blumbu
"Мама купила крошечное сомбреро для нашего кота. На удивление очаровательно", — Soggy_Garlicbread69.
Фото © Reddit / Soggy_Garlicbread69
"Я уже слишком стара для этаких очков? В любом случае не смогла устоять и купила их", — Pepita85.
Фото © Reddit / Pepita85
"Мама притащила домой туалетную бумагу со смайликами... Теперь я сама как эти смайлики — ржу!" — kazabi.
Гиф © Reddit / kazabi
"Моя кружка — Гомер Симпсон, в которой есть специальное углубление для пончика", — flare_dud.
Фото © Reddit / flare_dud
"Сегодня в комиссионке нашёл гигантский "Айфон", — dorkndog.
Фото © Reddit / dorkndog
"Вот это чашка для меня", — Tominator2000.
Фото © Reddit / Tominator2000
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Reddit / WarningGipsyDanger, Tominator2000