10 дурацких вещей, в которых нет никакого смысла, но вы всё равно захотите их купить

"Кружки с ящерками! На них нет маркировки производителя, поэтому не могу сказать, откуда они взялись, но я в восторге!" — TheMadeline.

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"Урвала этого павлина за 20 баксов. Я влюблена в него!" — WarningGipsyDanger.

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"Оцените точилку племянника!" — hyrum75.

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"Вот такой вот "милый" степлер есть у моей невесты..." — Blumbu.

Фото © Reddit / Blumbu

"Мама купила крошечное сомбреро для нашего кота. На удивление очаровательно", — Soggy_Garlicbread69.

Фото © Reddit / Soggy_Garlicbread69

"Я уже слишком стара для этаких очков? В любом случае не смогла устоять и купила их", — Pepita85.

Фото © Reddit / Pepita85

"Мама притащила домой туалетную бумагу со смайликами... Теперь я сама как эти смайлики — ржу!" — kazabi.

Гиф © Reddit / kazabi

"Моя кружка — Гомер Симпсон, в которой есть специальное углубление для пончика", — flare_dud.

Фото © Reddit / flare_dud

"Сегодня в комиссионке нашёл гигантский "Айфон", — dorkndog.

Фото © Reddit / dorkndog

"Вот это чашка для меня", — Tominator2000.