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2 января, 09:30

10 дурацких вещей, в которых нет никакого смысла, но вы всё равно захотите их купить

Сложно представить, кто придумал эти вещи и кому они нужны. Но, честно говоря, глядя на них, хочется урвать парочку домой. Зачем? Сами не знаем. Даже более того, понятия не имеем.

"Кружки с ящерками! На них нет маркировки производителя, поэтому не могу сказать, откуда они взялись, но я в восторге!" TheMadeline.

Фото © Reddit / TheMadeline

Фото © Reddit / TheMadeline

"Урвала этого павлина за 20 баксов. Я влюблена в него!" WarningGipsyDanger.

Фото © Reddit / WarningGipsyDanger

Фото © Reddit / WarningGipsyDanger

"Оцените точилку племянника!" hyrum75.

Фото © Reddit / hyrum75

Фото © Reddit / hyrum75

"Вот такой вот "милый" степлер есть у моей невесты..." Blumbu.

Фото © Reddit / Blumbu

Фото © Reddit / Blumbu

"Мама купила крошечное сомбреро для нашего кота. На удивление очаровательно", — Soggy_Garlicbread69.

Фото © Reddit / Soggy_Garlicbread69

Фото © Reddit / Soggy_Garlicbread69

"Я уже слишком стара для этаких очков? В любом случае не смогла устоять и купила их", — Pepita85.

Фото © Reddit / Pepita85

Фото © Reddit / Pepita85

"Мама притащила домой туалетную бумагу со смайликами... Теперь я сама как эти смайлики — ржу!" kazabi.

Гиф © Reddit / kazabi

"Моя кружка — Гомер Симпсон, в которой есть специальное углубление для пончика", — flare_dud.

Фото © Reddit / flare_dud

Фото © Reddit / flare_dud

"Сегодня в комиссионке нашёл гигантский "Айфон", — dorkndog.

Фото © Reddit / dorkndog

Фото © Reddit / dorkndog

"Вот это чашка для меня", — Tominator2000.

Фото © Reddit / Tominator2000

Фото © Reddit / Tominator2000

15 дурацких тату, которые когда-то набили без всяких раздумий, но сейчас это очень грустное зрелище

15 дурацких тату, которые когда-то набили без всяких раздумий, но сейчас это очень грустное зрелище

Обложка ©

Reddit / WarningGipsyDanger, Tominator2000

Сергей Трофимов

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