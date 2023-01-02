10 оригами, которые вас точно удивят, ведь вы и не знали, что так можно было
Оригами — это не только журавликов да голубей складывать. Творцы поопытней могут из бумаги сделать такое, что у любого глаза на лоб от удивления полезут. Собрали 10 фотопримеров как раз таких работ.
"Оригами-дракон, которого я нашёл в Джапантауне", — lcheng_photography.
Фото © Reddit / lcheng_photography
"Оригами-копьеносец из одного не разрезанного квадрата бумаги, на создание которого у меня ушло 30 часов", — CJC_.
"Этот кузнечик-оригами, которого мой друг нашёл в трамвае в Японии", — rolandroflz.
Фото © Reddit / rolandroflz
"Оригами-мышь, масштаб 1:1", — Paulorigami.
"Оригами версия Пьеты Микеланджело, которую я сложил из одного квадрата бумаги, не разрезая", — CJC_.
"Оригами-лошадь из квадрата бумаги 45х45 см. Делал сам", — Paulorigami.
"Оригами-девочка", — CJC_.
"Кто-то оставил маленького оригами-дракона в поезде, в котором я сегодня ехал на работу", — BiTBoi_Official.
Фото © Reddit / BiTBoi_Official
"Оригами-гном, которого я сложил", — JonSnuu69.
Фото © Reddit / JonSnuu69
"Оригами-аллигатор, которого я сложил из одного цельного квадрата бумаги", — CJC_.
Лучшее из Интернета
Reddit / CJC_, rolandroflz