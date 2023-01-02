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2 января, 08:30

10 оригами, которые вас точно удивят, ведь вы и не знали, что так можно было

Оригами — это не только журавликов да голубей складывать. Творцы поопытней могут из бумаги сделать такое, что у любого глаза на лоб от удивления полезут. Собрали 10 фотопримеров как раз таких работ.

"Оригами-дракон, которого я нашёл в Джапантауне", — lcheng_photography.

Фото © Reddit / lcheng_photography

Фото © Reddit / lcheng_photography

"Оригами-копьеносец из одного не разрезанного квадрата бумаги, на создание которого у меня ушло 30 часов", — CJC_.

Фото © Reddit / CJC_

Фото © Reddit / CJC_

"Этот кузнечик-оригами, которого мой друг нашёл в трамвае в Японии", — rolandroflz.

Фото © Reddit / rolandroflz

Фото © Reddit / rolandroflz

"Оригами-мышь, масштаб 1:1", — Paulorigami.

Фото © Reddit / Paulorigami

Фото © Reddit / Paulorigami

"Оригами версия Пьеты Микеланджело, которую я сложил из одного квадрата бумаги, не разрезая", — CJC_.

Фото © Reddit / CJC_

Фото © Reddit / CJC_

"Оригами-лошадь из квадрата бумаги 45х45 см. Делал сам", — Paulorigami.

Фото © Reddit / Paulorigami

Фото © Reddit / Paulorigami

"Оригами-девочка", — CJC_.

Фото © Reddit / CJC_

Фото © Reddit / CJC_

"Кто-то оставил маленького оригами-дракона в поезде, в котором я сегодня ехал на работу", — BiTBoi_Official.

Фото © Reddit / BiTBoi_Official

Фото © Reddit / BiTBoi_Official

"Оригами-гном, которого я сложил", — JonSnuu69.

Фото © Reddit / JonSnuu69

Фото © Reddit / JonSnuu69

"Оригами-аллигатор, которого я сложил из одного цельного квадрата бумаги", — CJC_.

Фото © Reddit / CJC_

Фото © Reddit / CJC_

7 идей, что подарить взрослому, чтобы разбудить в нём внутреннего ребёнка

7 идей, что подарить взрослому, чтобы разбудить в нём внутреннего ребёнка

Обложка ©

Reddit / CJC_, rolandroflz

Сергей Трофимов

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