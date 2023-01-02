Состояние критическое: Соколиный Глаз из "Мстителей" пострадал при уборке снега

Актёр Джереми Реннер, известный по роли супергероя Соколиного Глаза в фильмах вселенной Marvel, серьёзно пострадал при уборке снега в штате Невада в США. Звезда находится в больнице в критическом состоянии.

"Находится в критическом, но стабильном состоянии", — рассказал представитель Реннера в комментарии порталу Deadline.

Подробности происшествия не уточняются. Известно, что несчастный случай произошёл в воскресенье в районе города Рино, где находится дом актёра. Ранее на населённый пункт обрушилась снежная буря.

Семья Реннера сейчас вместе с ним, актёр "получает отличный уход".

Джереми Реннер наиболее известен по фильмам "Повелитель бури", "Город воров", "Миссия невыполнима: Протокол "Фантом", "Эволюция Борна", "Охотники на ведьм", а также по серии фильмов вселенной Marvel, где он исполнил роль Клинта Бартона (Соколиного Глаза).