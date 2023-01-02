Панарин набрал два очка в победном матче "Рейнджерс" против "Флориды"

"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Флориду" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча, состоявшаяся в ночь на 2 января, завершилась со счётом 5:3.

За "Рейнджерс" забили Мика Зибанежад (15-я и 31-я минуты), Крис Крайдер (36), Винсент Трочек (42) и Артемий Панарин (51). Забитая шайба стала для россиянина десятой в текущем сезоне. Также он отметился результативной передачей.

У "Флориды" забили Ник Казинс (34), Сэм Беннетт (40) и Эрик Стаал (43). Вратарь Сергей Бобровский отразил 23 броска.