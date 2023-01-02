Врач назвала 4 способа избавиться от чувства тяжести в животе

Чтобы снизить чувство тяжести в животе во время новогодних праздников, необходимо заедать вредную пищу овощами. Об этом рассказала врач-диетолог "СМ-Клиники" Елена Тихомирова.

Медик отметила, что чувство тяжести появляется после употребления большого количества углеводной, жирной, солёной и пряной пищи. Поэтому главный способ избежать таких неприятных последствий — стараться не переедать.

"Второе — любую вредную пищу нужно стараться заедать какими-нибудь овощами, например салатами из капусты, огурцами, помидорами, редиской, салатными листьями. Как правило, всё это стоит на новогоднем столе и не пользуется спросом. Таким образом, тяжёлую пищу мы будем перекладывать слоем клетчатки, которая тем самым будет запускать перистальтику желудочно-кишечного тракта. Соответственно, опорожнение желудка будет происходить быстрее, за счёт чего чувство тяжести в животе исчезнет", — посоветовала врач в интервью газете "Известия".

Тихомирова также порекомендовала за столом выпивать как можно больше воды и отказаться от сладких напитков (соков, сладких морсов, компотов и так далее).