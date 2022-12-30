Диетолог развеяла популярный миф о вреде майонеза

Майонез принято считать вредным для фигуры и здоровья продуктом, но эти убеждения — не более чем миф. Об этом рассказала диетолог-эндокринолог Татьяна Филиппова в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".

"Вред майонеза, о котором мы сейчас слышим во всех источниках информации, сильно преувеличен, поскольку основной вред майонеза — это его высокая калорийность и большой процент жирности", — рассказала врач.

Второе место по вредности занимают добавки, которые присутствуют в "магазинных" соусах: загустители, стабилизаторы, пищевые добавки и красители. В большом количестве они действительно оказывают негативное влияние на здоровье.

Поэтому майонез из натуральных компонентов и с небольшим сроком годности только принесёт пользу, объяснила диетолог. Если добавить соус в салат, он поспособствует усвоению жирорастворимых полезных веществ, а витамины Е и F сохранят здоровье кожи, волос, ногтей.