Врач раскрыла, как рассчитать количество еды на новогоднем столе, чтобы всего было в меру

Важно составить сбалансированное меню в период подготовки к новогоднему застолью. Об этом в беседе с kp.ru напомнила врач-диетолог Людмила Денисенко. При этом специалист отметила, что во время праздника нельзя обойтись без оливье, но чтобы салат стал менее калорийным, можно заменить колбасу на отварную куриную грудку, а майонез разбавить сметаной. Однако стоит обратить внимание не только на качество блюд, но и на их количество.

"Просчитайте: может быть, обойтись одним салатом, если за столом соберётся лишь ваша семья из трёх-четырёх человек? Добавьте овощные нарезки, фрукты, бутерброды с икрой и композицию из ёлочных веток с игрушками и свечами. И стол будет красивым, и мама-хозяйка всё успеет, останется бодрой и весёлой, а не измотанной бесконечной готовкой", — отметила эксперт.

Если праздничное застолье планируется на большое количество людей, то следует оставить в меню нарезки из колбасы и сыра. Можно ориентироваться на банкетные нормы, которые приняты в ресторанах: в расчёте на одного человека — три порции сытных салатов по 150 граммов, 200 граммов горячего и 50 граммов нарезок. Следует также учесть, что для каждого гостя нужно 1,5 бутылки вина. При этом важно не забывать и про безалкогольные напитки — 2 литра на человека. Для каждого гостя также должно быть 75 граммов десерта и минимум по одному овощу.

При этом важно не забывать про сроки годности продуктов. Так, минимальный период хранения салатов с майонезом — полдня. Жареное и печёное мясо или рыба могут испортиться через 48 часов, а торты и пирожные — через трое суток. Колбасы, сыры и все нарезки лучше завернуть в пергаментную бумагу — так они дольше сохранятся.