Диетолог дала советы, как не лопнуть от переедания в новогоднюю ночь

Важно в течение всего 31 декабря обеспечить себя сбалансированным завтраком и обедом, чтобы в новогоднюю ночь не переедать. Об этом рассказала Лайфу эндокринолог и диетолог отделения Центра внутренних болезней клиники МЕДСИ на Красной Пресне Алина Крымукова.

"При подготовке к Новому году не голодайте в течение дня. Обеспечьте себя сбалансированным завтраком и обедом. Добавляйте овощи и фрукты к каждому приёму пищи", — отметила она.

По словам врача, следует увеличить в рационе количество цельнозерновых продуктов, таких как гречневая крупа, бурый рис, киноа, булгур, макароны из твёрдых сортов пшеницы. А для новогоднего стола не стоит делать многосложные блюда, плюс лучше запекать их, чем жарить, чтобы снизить калорийность.

Также стоит выбирать тарелки среднего размера. По словам Крымуковой, важно есть небольшими порциями и чередовать приёмы пищи с другими занятиями, например с танцами, подвижными играми и разговорами. Ещё стоит обеспечить себя овощной или фруктовой тарелкой — она даст чувство насыщения без переедания.

Вместе с тем диетолог советует ограничить количество употребления алкоголя, поскольку он вызывает гипогликемию — снижение уровня сахара в крови, из-за чего есть риск съесть больше обычного. Также следует избегать сладких напитков. Лучше заменить их на минеральную воду во избежание наесть лишние калории. Важно питаться правильно и вкусно даже в праздничные дни, подчеркнула врач.