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29 декабря, 12:34

Кулеба приравнял нейтралитет по ситуации на Украине к поддержке России

Нейтральная позиция по ситуации на Украине равноценна поддержке России в данном вопросе. Об этом в "Твиттере" заявил глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба.

"Притворяться "нейтральным" равноценно тому, что встать на сторону России", — написал он.

Песков: "Мирный план" Украины должен учитывать вхождение в состав РФ четырёх регионов

Песков: "Мирный план" Украины должен учитывать вхождение в состав РФ четырёх регионов

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о якобы подготовке "мирного плана" завершения конфликта. Однако пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Киев не учитывает сегодняшних реалий.

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Twitter / DmytroKuleba

Светлана Оперук

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