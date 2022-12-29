Кулеба приравнял нейтралитет по ситуации на Украине к поддержке России
Нейтральная позиция по ситуации на Украине равноценна поддержке России в данном вопросе. Об этом в "Твиттере" заявил глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба.
"Притворяться "нейтральным" равноценно тому, что встать на сторону России", — написал он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о якобы подготовке "мирного плана" завершения конфликта. Однако пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Киев не учитывает сегодняшних реалий.
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Twitter / DmytroKuleba