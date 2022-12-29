Как и что пить на Новый год, чтобы не очнуться в токсикологии, — советуют врачи
Врач Куркова рекомендовала отдать предпочтение слабому алкоголю в новогоднюю ночь
Чтобы минимизировать риски неприятных последствий от употребления алкоголя в праздники, его нужно пить с умом. Так считает заместитель главврача наркологической больницы в Санкт-Петербурге Елена Куркова.
По словам медика, выпивать нужно сытым и отдавать предпочтение менее крепкому алкоголю. Врачи также рекомендовали не увлекаться шампанским в новогоднюю ночь. Газированный напиток быстрее усваивается организмом, ускоряя опьянение.
"Необходимо употреблять более слабые алкогольные напитки, а также не употреблять алкоголь натощак. Старайтесь, чтобы у вас на столе всегда была еда", — передаёт слова Курковой телеканал "Санкт-Петербург".
В прошлом году в отдел клинической токсикологии НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе в Санкт-Петербурге с острыми отравлениями алкоголем поступило более 1400 пациентов, 24 из них погибли. Об этом рассказал главный внештатный специалист-токсиколог Министерства здравоохранения России Алексей Лодягин.
Ранее Лайф писал о том, что потребление алкогольных напитков вместе с возможным перееданием во время новогодних застолий зачастую становятся одной из причин такого явления, как "праздничное сердце". Об этом рассказала врач-кардиолог клинической больницы Святителя Луки Анастасия Юсупова.
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