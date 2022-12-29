Саратовский губернатор Бусаргин заявил, что под Энгельсом ПВО сбила беспилотник

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что под Энгельсом системами ПВО был сбит беспилотник, о котором ранее сообщалось как о "неопознанном объекте". В результате падения осколков были повреждены забор частного дома, автомобиль и гараж, а в одном из зданий выбило окно на балконе.

Последствия ликвидации под Энгельсом беспилотника. Видео © LIFE

"Других повреждений нет. Люди не пострадали. На месте работают оперативные службы", — написал Бусаргин в телеграм-канале.