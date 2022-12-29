Саратовский губернатор Бусаргин заявил, что под Энгельсом ПВО сбила беспилотник
Последствия ликвидации под Энгельсом беспилотника. Обложка © LIFE
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что под Энгельсом системами ПВО был сбит беспилотник, о котором ранее сообщалось как о "неопознанном объекте". В результате падения осколков были повреждены забор частного дома, автомобиль и гараж, а в одном из зданий выбило окно на балконе.
Последствия ликвидации под Энгельсом беспилотника. Видео © LIFE
"Других повреждений нет. Люди не пострадали. На месте работают оперативные службы", — написал Бусаргин в телеграм-канале.
Он также опроверг появившуюся в соцсетях информацию о якобы эвакуации детских садов. Глава Саратовской области заверил, что дошкольные учреждения продолжают работать в штатном режиме, ни о какой эвакуации жителей также речь не идёт.
А ранее сегодня система ПВО сработала и над Белгородом, и над Белгородским районом. Один из фрагментов упал на развязку дороги Комсомольский – Майский, но никаких разрушений и пострадавших не зафиксировано.