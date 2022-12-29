Система ПВО сработала над Белгородом

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО Вооружённых сил РФ. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Пострадавших нет", — написал он в телеграм-канале.

Один из фрагментов упал на развязку дороги Комсомольский – Майский, уточнил глава региона. Он добавил, что в результате этого загорелась сухая трава, её уже потушили. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.