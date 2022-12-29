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29 декабря, 07:32

Система ПВО сработала над Белгородом

Губернатор Гладков сообщил о срабатывании системы ПВО над Белгородом

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО Вооружённых сил РФ. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Пострадавших нет", — написал он в телеграм-канале.

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Один из фрагментов упал на развязку дороги Комсомольский – Майский, уточнил глава региона. Он добавил, что в результате этого загорелась сухая трава, её уже потушили. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

Ранее Лайф сообщал о том, что средства ПВО сбили украинский беспилотник при подлёте к аэродрому в Саратовской области.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Илья Суриков

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