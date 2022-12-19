Губернатор Гладков сообщил об одном погибшем и 12 пострадавших при обстрелах ВСУ Белгорода

Число пострадавших при обстрелах Белгородской области со стороны ВСУ увеличилось до 12 человек. Уточнённую информацию опубликовал в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Вчера выдался крайне тяжёлый день. Были обстрелы со стороны ВСУ Украины. Белгород и Белгородский район: один человек погиб, десять человек ранены. Семь из них уже находятся дома, находятся на амбулаторном лечении. Вся необходимая медицинская помощь оказывается тем, кто ещё находится в больнице", — сообщил Гладков.