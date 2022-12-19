Губернатор Гладков сообщил об одном погибшем и 12 пострадавших при обстрелах ВСУ Белгорода
Число пострадавших при обстрелах Белгородской области со стороны ВСУ увеличилось до 12 человек. Уточнённую информацию опубликовал в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Вчера выдался крайне тяжёлый день. Были обстрелы со стороны ВСУ Украины. Белгород и Белгородский район: один человек погиб, десять человек ранены. Семь из них уже находятся дома, находятся на амбулаторном лечении. Вся необходимая медицинская помощь оказывается тем, кто ещё находится в больнице", — сообщил Гладков.
В результате данной атаки повреждено 75 жилых и промышленных построек, квартир, а также около 40 автомобилей. По словам главы региона, помещения восстановят в максимально сжатые сроки, иная необходимая помощь также будет оказана. Кроме того, Гладков указал, что в Краснояружском районе во время ночных обстрелов было ранено два человека, повреждено восемь жилых и нежилых помещений и зданий. Таким образом, число пострадавших составило 12 человек.
Напомним, губернатор региона Вячеслав Гладков вчера сообщил, что над Белгородом и областью работает ПВО. В результате воздушной атаки ВСУ один человек погиб и пятеро были ранены. Погибший мужчина приехал из Тамбова и работал на стройке цеха для птицефабрики, куда и попал снаряд. Позже стало известно, что число пострадавших увеличилось до восьми. Ночью регион вновь подвергся обстрелу, два человека получили ранения.
t.me / "Белгород № 1"