Один человек погиб и пятеро ранены при обстреле Белгородской области со стороны Украины

Один человек погиб и один пострадал в результате обстрела Белгородского района Белгородской области со стороны ВСУ. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"По Белгородскому району. К сожалению, есть один погибший и один пострадавший. Повреждения есть на птицефабрике. Выехал на место", — написал он.

В самом Белгороде у четверых горожан ранения средней тяжести. Мужчине осколками задело спину, у женщины травмировано лицо, двое детей в этом доме чудом не пострадали — все они находились в эпицентре, отметил Гладков. Он также рассказал о повреждении четырёх многоэтажек, четырнадцати частных домов и девяти автомобилей.