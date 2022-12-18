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Опубликовано 18 декабря 2022, 11:46

Один человек погиб и пятеро ранены при обстреле Белгородской области со стороны Украины

Гладков сообщил об одном погибшем в результате обстрела Белгородской области со стороны ВСУ

Последствия обстрела Белгородской области. Фото © t.me / vvgladkov

Последствия обстрела Белгородской области. Фото © t.me / vvgladkov

Один человек погиб и один пострадал в результате обстрела Белгородского района Белгородской области со стороны ВСУ. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"По Белгородскому району. К сожалению, есть один погибший и один пострадавший. Повреждения есть на птицефабрике. Выехал на место", написал он.

В самом Белгороде у четверых горожан ранения средней тяжести. Мужчине осколками задело спину, у женщины травмировано лицо, двое детей в этом доме чудом не пострадали — все они находились в эпицентре, отметил Гладков. Он также рассказал о повреждении четырёх многоэтажек, четырнадцати частных домов и девяти автомобилей.

В Донецке при обстреле со стороны ВСУ повреждена городская больница
В Донецке при обстреле со стороны ВСУ повреждена городская больница

Напомним, губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и областью работает ПВО. Изначально говорилось о четырёх пострадавших.

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Татьяна Миссуми
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