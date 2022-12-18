Один человек погиб и пятеро ранены при обстреле Белгородской области со стороны Украины
Гладков сообщил об одном погибшем в результате обстрела Белгородской области со стороны ВСУ
Последствия обстрела Белгородской области. Фото © t.me / vvgladkov
Один человек погиб и один пострадал в результате обстрела Белгородского района Белгородской области со стороны ВСУ. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
"По Белгородскому району. К сожалению, есть один погибший и один пострадавший. Повреждения есть на птицефабрике. Выехал на место", — написал он.
В самом Белгороде у четверых горожан ранения средней тяжести. Мужчине осколками задело спину, у женщины травмировано лицо, двое детей в этом доме чудом не пострадали — все они находились в эпицентре, отметил Гладков. Он также рассказал о повреждении четырёх многоэтажек, четырнадцати частных домов и девяти автомобилей.
Напомним, губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и областью работает ПВО. Изначально говорилось о четырёх пострадавших.