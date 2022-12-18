ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 декабря 2022, 10:31

ВСУ за десять минут выпустили по Донецку 40 ракет

СЦКК ДНР: ВСУ за десять минут выпустили по Донецку 40 ракет РСЗО "Град"

ВСУ дважды за десять минут обстреляли Донецк из "Градов", выпустив по городу в общей сложности 40 ракет, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 12:00 н.п. Георгиевка – г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град". 12:10 — н.п. Георгиевка – г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град", говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Пять человек пострадало в результате самого массированного удара по Донецку
Пять человек пострадало в результате самого массированного удара по Донецку

А накануне при обстреле со стороны ВСУ Будённовского района Донецка оказалось повреждено здание городской больницы, а также несколько жилых домов.

BannerImage

ТАСС / Валентин Спринчак

Матвей Шандрыголов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Политика России
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar