ВСУ за десять минут выпустили по Донецку 40 ракет

ВСУ дважды за десять минут обстреляли Донецк из "Градов", выпустив по городу в общей сложности 40 ракет, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 12:00 — н.п. Георгиевка – г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град". 12:10 — н.п. Георгиевка – г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.