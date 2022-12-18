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18 декабря, 10:31

ВСУ за десять минут выпустили по Донецку 40 ракет

СЦКК ДНР: ВСУ за десять минут выпустили по Донецку 40 ракет РСЗО "Град"

ВСУ дважды за десять минут обстреляли Донецк из "Градов", выпустив по городу в общей сложности 40 ракет, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 12:00 н.п. Георгиевка – г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град". 12:10 — н.п. Георгиевка – г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град", говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Пять человек пострадало в результате самого массированного удара по Донецку

Пять человек пострадало в результате самого массированного удара по Донецку

А накануне при обстреле со стороны ВСУ Будённовского района Донецка оказалось повреждено здание городской больницы, а также несколько жилых домов.

Обложка ©

ТАСС / Валентин Спринчак

Матвей Шандрыголов

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