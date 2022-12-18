ВСУ за десять минут выпустили по Донецку 40 ракет
СЦКК ДНР: ВСУ за десять минут выпустили по Донецку 40 ракет РСЗО "Град"
ВСУ дважды за десять минут обстреляли Донецк из "Градов", выпустив по городу в общей сложности 40 ракет, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 12:00 — н.п. Георгиевка – г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град". 12:10 — н.п. Георгиевка – г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
А накануне при обстреле со стороны ВСУ Будённовского района Донецка оказалось повреждено здание городской больницы, а также несколько жилых домов.
ТАСС / Валентин Спринчак