Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
15 декабря, 07:24

Пять человек пострадало в результате самого массированного удара по Донецку

Пять человек, в том числе ребёнок, пострадали при обстреле ВСУ центра Донецка

В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ, который стал самым массированным с 2014 года, пострадали пять человек, в числе которых ребёнок. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил мэр города Алексей Кулемзин.

"Пока известно о пяти пострадавших, в том числе одном ребёнке 2012 года [рождения]", — сообщил Кулемзин.

Как отметили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, повреждения получили ясли-сад, восемь жилых домов, поликлиника и местный торговый центр.

Пушилин назвал последние обстрелы ВСУ Донецка самыми интенсивными за всё время

Пушилин назвал последние обстрелы ВСУ Донецка самыми интенсивными за всё время

Ранее Лайф сообщал, что утром 15 декабря Донецк подвергся самому массированному с 2014 года обстрелу со стороны Украины. По словам главы города Алексея Кулемзина, всего было выпущено 40 ракет из установок "Град".

Обложка ©

ТАСС / Валентин Спринчак

Артур Белкин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров