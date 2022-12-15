Пять человек пострадало в результате самого массированного удара по Донецку

В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ, который стал самым массированным с 2014 года, пострадали пять человек, в числе которых ребёнок. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил мэр города Алексей Кулемзин.

"Пока известно о пяти пострадавших, в том числе одном ребёнке 2012 года [рождения]", — сообщил Кулемзин.

Как отметили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, повреждения получили ясли-сад, восемь жилых домов, поликлиника и местный торговый центр.