Пять человек пострадало в результате самого массированного удара по Донецку
Пять человек, в том числе ребёнок, пострадали при обстреле ВСУ центра Донецка
В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ, который стал самым массированным с 2014 года, пострадали пять человек, в числе которых ребёнок. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил мэр города Алексей Кулемзин.
"Пока известно о пяти пострадавших, в том числе одном ребёнке 2012 года [рождения]", — сообщил Кулемзин.
Как отметили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, повреждения получили ясли-сад, восемь жилых домов, поликлиника и местный торговый центр.
Ранее Лайф сообщал, что утром 15 декабря Донецк подвергся самому массированному с 2014 года обстрелу со стороны Украины. По словам главы города Алексея Кулемзина, всего было выпущено 40 ракет из установок "Град".
ТАСС / Валентин Спринчак