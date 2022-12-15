В Москве фиксируют снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом

Темп роста госпитализаций среди взрослого населения Москвы снизился на 15%. Об этом сообщила пресс-служба департамента здравоохранения столицы.

"Рост заболеваемости ОРВИ и гриппом среди взрослого населения остановился, прирост за последнюю неделю составил 0%, а темп роста госпитализаций снизился на 15%", — говорится в сообщении.

Вместе с тем среди детей ситуация в течение последних двух недель стабилизируется. Так, за последние семь дней заболеваемость снизилась на 10%, а число госпитализаций уменьшилось на 15%, сообщили специалисты.

В ведомстве также сообщили, что все медорганизации в Москве обеспечены необходимыми ресурсами для оказания помощи заболевшим. Для детей и взрослых был заранее подготовлен коечный фонд. Сейчас в столице свободно 30% коек для пациентов с ОРВИ и гриппом.