В Москве фиксируют снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом
Депздрав Москвы: Заболеваемость ОРВИ и гриппом сокращается
Темп роста госпитализаций среди взрослого населения Москвы снизился на 15%. Об этом сообщила пресс-служба департамента здравоохранения столицы.
"Рост заболеваемости ОРВИ и гриппом среди взрослого населения остановился, прирост за последнюю неделю составил 0%, а темп роста госпитализаций снизился на 15%", — говорится в сообщении.
Вместе с тем среди детей ситуация в течение последних двух недель стабилизируется. Так, за последние семь дней заболеваемость снизилась на 10%, а число госпитализаций уменьшилось на 15%, сообщили специалисты.
В ведомстве также сообщили, что все медорганизации в Москве обеспечены необходимыми ресурсами для оказания помощи заболевшим. Для детей и взрослых был заранее подготовлен коечный фонд. Сейчас в столице свободно 30% коек для пациентов с ОРВИ и гриппом.
Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости тестировать на грипп всех людей с симптомами ОРВИ. Соответствующий документ был подготовлен и отправлен на регистрацию в Минюст.
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