Мужчины пожаловались на стереотип о их желании заняться сексом с любой девушкой

Стереотип о готовности мужчин заняться сексом "со всем, что движется", зачастую негативно сказывается на жизни представителей сильного пола, а у кого-то из-за этого даже рушатся семьи. Такими историями поделились пользователи форума Reddit.

"Стереотип разрушил мой брак. Из-за антидепрессантов у меня были проблемы с либидо, но бывшая жена считала, что мужчина всегда должен хотеть секса. Она злилась на меня, когда я не хотел секса в странные моменты в течение дня или в неудобных ситуациях, заводивших её, например за рулём", — написал пользователь Fireantstirfry.

Другие комментаторы отмечают, что далеко не каждый мужчина — "хищник" и может подпадать под данный стереотип, а потому нечестно думать таким образом о любом представителе сильного пола. Некоторые же затронули серьёзную проблему того, что из-за расхожего мнения в обществе мужчины, сталкивающиеся с абьюзом в отношениях, не могут рассчитывать на необходимую им помощь.