Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
15 декабря, 07:06

Из-за высоких цен на ЖКХ немцы едут зимовать в Калининград

Губернатор Алиханов: Цены на ЖКХ вынуждают жителей Германии зимовать в России

Некоторые граждане Германии на зимовку решили перебраться в Россию, а конкретно — в Калининградскую область. Как рассказал губернатор региона Антон Алиханов, на такие меры они идут из-за высоких цен на ЖКХ на родине.

"Соседи, кстати, удивительное дело, приезжают. Есть отдельные немцы, которые приезжают к нам перезимовать. Потому что аренда квартиры, оплата ЖКХ за четыре месяца в Калининграде — это как один месяц где-то в Дюссельдорфе", — рассказал глава региона в беседе с РИА "Новости".

Тает как снег: Почему Европе может не хватить запасов газа из-за наступления аномальных холодов

Тает как снег: Почему Европе может не хватить запасов газа из-за наступления аномальных холодов

По словам Алиханова, он лично общался с одним из немцев, который подтвердил, что действительно приехал в Калининград перезимовать. Губернатор добавил, что это отличная возможность для местных жителей заработать на сдаче жилья в аренду.

Ранее Алиханов также прокомментировал намерения Польши построить забор на границе с Калининградской областью. Такую новость губернатор воспринял с иронией и предложил "соседям" скидку на стройматериалы российского производства.

Обложка ©

ТАСС / Виталий Невар

Максим Плетнёв

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров