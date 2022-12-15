Из-за высоких цен на ЖКХ немцы едут зимовать в Калининград
Губернатор Алиханов: Цены на ЖКХ вынуждают жителей Германии зимовать в России
Некоторые граждане Германии на зимовку решили перебраться в Россию, а конкретно — в Калининградскую область. Как рассказал губернатор региона Антон Алиханов, на такие меры они идут из-за высоких цен на ЖКХ на родине.
"Соседи, кстати, удивительное дело, приезжают. Есть отдельные немцы, которые приезжают к нам перезимовать. Потому что аренда квартиры, оплата ЖКХ за четыре месяца в Калининграде — это как один месяц где-то в Дюссельдорфе", — рассказал глава региона в беседе с РИА "Новости".
По словам Алиханова, он лично общался с одним из немцев, который подтвердил, что действительно приехал в Калининград перезимовать. Губернатор добавил, что это отличная возможность для местных жителей заработать на сдаче жилья в аренду.
Ранее Алиханов также прокомментировал намерения Польши построить забор на границе с Калининградской областью. Такую новость губернатор воспринял с иронией и предложил "соседям" скидку на стройматериалы российского производства.
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ТАСС / Виталий Невар