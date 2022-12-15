Из-за высоких цен на ЖКХ немцы едут зимовать в Калининград

Некоторые граждане Германии на зимовку решили перебраться в Россию, а конкретно — в Калининградскую область. Как рассказал губернатор региона Антон Алиханов, на такие меры они идут из-за высоких цен на ЖКХ на родине.

"Соседи, кстати, удивительное дело, приезжают. Есть отдельные немцы, которые приезжают к нам перезимовать. Потому что аренда квартиры, оплата ЖКХ за четыре месяца в Калининграде — это как один месяц где-то в Дюссельдорфе", — рассказал глава региона в беседе с РИА "Новости".

По словам Алиханова, он лично общался с одним из немцев, который подтвердил, что действительно приехал в Калининград перезимовать. Губернатор добавил, что это отличная возможность для местных жителей заработать на сдаче жилья в аренду.