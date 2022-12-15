Алиханов предложил продать Польше материалы со скидкой для строительства забора на границе

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов иронично отреагировал на новость о желании Польши возвести забор на границе с регионом и сделал достаточно интересное предложение "соседям". Об этом пишет РИА "Новости".

"Думаю, с учётом стоимости газа обжигать кирпичи в Польше сильно дорого, но у нас в Краснознаменске есть отличный завод "Пятый элемент", мы готовы им, если надо, продать стройматериалы, пожалуйста. Даже со скидкой небольшой", — рассказал глава региона.

Алиханов обратил внимание на заявления польского министра обороны Мариуша Блащака, который увидел угрозу в том, что калининградский аэропорт Храброво открыт для рейсов с Ближнего Востока и из Африки. В ответ на это губернатор вспомнил, что во время ЧМ-2018 в Калининград приезжало множество болельщиков со всего мира, однако никакой угрозы для Польши в этой связи не было.