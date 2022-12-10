Польша решила отгородиться от России "электронным" забором

Польша планирует построить забор на границе с Калининградской областью России стоимостью 84 миллиона долларов, или 373 млн злотых. Об этом сообщили в Пограничной службе республики.

"Сегодня Пограничная служба подписала с компанией Telbud S.A. контракт на строительство барьера на границе с Российской Федерацией", — рассказали в ведомстве.



Ограждение протяжённостью 199 километров будет оснащено датчиками движения. Забор будет возведён вдоль всей сухопутной границы с российским регионом, исключая Вислинскую косу, где уже установлены электронные устройства.