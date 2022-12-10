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9 декабря, 22:19

Польша решила отгородиться от России "электронным" забором

Польша за $84 млн построит "электронный" забор на границе с Калининградской областью

Польша планирует построить забор на границе с Калининградской областью России стоимостью 84 миллиона долларов, или 373 млн злотых. Об этом сообщили в Пограничной службе республики.

"Сегодня Пограничная служба подписала с компанией Telbud S.A. контракт на строительство барьера на границе с Российской Федерацией", — рассказали в ведомстве.

Ограждение протяжённостью 199 километров будет оснащено датчиками движения. Забор будет возведён вдоль всей сухопутной границы с российским регионом, исключая Вислинскую косу, где уже установлены электронные устройства.

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Всего месяц назад Польша приступила к возведению заграждения из колючей проволоки высотой два с половиной метра и шириной три метра на границе с РФ. Министр обороны Мариуш Блащак объяснил решение тем, что Россия открыла аэропорт Калининградской области для самолётов с Ближнего Востока и из Северной Африки, это якобы создаёт риск миграционного давления.

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Strazgraniczna.pl

Анатолий Симоненко

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